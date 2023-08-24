نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي حفتر في بنغازي

بنغازي: التقى يونس بك يفكيروف نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال الليبي خليفة حفتر، بمدينة بنغازي، اليوم الخميس.

وقال بيان نشرته قوات الشرق الليبي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الخميس، إن حفتر “استقبل نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف والوفد المرافق له”، دون ذكر تفاصيل اللقاء.

والثلاثاء، وصل وفد روسي رفيع بقيادة يفكيروف إلى مدينة بنغازي في “زيارة رسمية تعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن والمنتدى العسكري التقني (الجيش-2023) في بطرسبورغ مؤخرا”، وفق ما أعلنت آنذاك وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب البيان، الذي نقله موقع “روسيا اليوم”، فإن “الزيارة سيتم خلالها بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى”.

وفور وصوله، عقد يفكيروف والوفد المرافق له “اجتماعا فنيا” مع المسؤولين العسكريين وبعض الإدارات الفنية بقوات حفتر وبحضور خيري التميمي، مدير مكتب حفتر، وفق ما أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الأخير، في بيان الثلاثاء الماضي.

وقال المسماري، في البيان، إن “الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود”. وأوضح أن الاجتماع “بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين”.

(الأناضول)