نائب يرجّح استبعاد 400 مرشح من انتخابات العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة الاتحادية، إجراءات مراقبة حالات استغلال المال العام وموارد الدولة في الحملات الدعائية للمرشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط تلويح بعقوبات تصل إلى الغرامة والحبس تطال المخالفين، رجّح نائب مستقل بلوغ أعداد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي إلى 400 شخص.

النائب رائد المالكي أشار في «تدوينة» له، إلى إن «سبب الزيادة الكبيرة في عدد المستبعدين، وبعضهم كانوا نواباً أو تولوا مناصب معينة سابقة، يعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على الانتخابات النيابية لأول مرة، حيث تضمن في المادة (7/3) استبعادًا لطائفة كبيرة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والإداري والمضرة بالسمعة، وأن هذا الاستبعاد حكم قانوني حتى وإن شملهم قانون العفو».

فيما أوضح أن «السبب الآخر يعود إلى تفعيل أحكام المساءلة والعدالة التي كان يحصل فيها تساهل وغض نظر في السنوات السابقة».

وحسب المعلومات المُتداولة، فإن مفوضية الانتخابات استبعدت أكثر من 65 مرشحاً من خوض غمار الانتخابات التشريعية، لمخالفتهم أحد شروط الترشيح المُتعلقة بصحة الوثائق ودقتها أو سلامة الموقف القانوني وغيرها.

على المستوى ذاته، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عدم التهاون مع من يستغل موارد الدولة والمال العام في الحملة الانتخابية. وذكر بيان للهيئة أنها «تتابع إجراءات الفرق الفرعيَّة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، للتأكُّد من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وإرساء مبادئ الشفافية، وعدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّـة من قبل المُرشّحين للانتخابات النيابيَّة المُقرَّرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل».

وأشارت إلى أنَّ «الفريق المركزيَّ الذي ألفته عقد اجتماعاً مُوسَّعاً، ناقش خلاله آلية عمل الفرق الفرعيَّة، والإجراءات المُعدَّة من قبلهم؛ لضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، مُسلّطاً الضوء على المحاور الرئيسة لعمل الفرق الفرعيَّة، مثل التوعية بعدم استغلال موارد الدولة والمال العام في الدعايات الانتخابيَّة، وإقامة ورش عملٍ عن لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، والتوعية بجريمة بيع المُواطنين لأصواتهم وبطاقاتهم الانتخابيَّـة والعقوبات التي تترتَّب على مُرتكبيها».

ووفق البيان فإنَّ «فرق الهيئة الفرعيَّة في مكاتب التحقيق بمحافظات (القادسيَّة وواسط وديالى وكركوك والمثنى وكربلاء) قامت بزياراتٍ ميدانيَّةٍ لفروع المُفوّضيَّة العليا المُستقلّة للانتخابات ومقابلة مُديريها، حيث تمَّ التأكيد خلال الزيارات على أهميَّة التعاون في مُراقبة استغلال المال العام في الحملات الدعائيَّة من قبل المُرشّحين والكيانات السياسيَّة، والحدّ من التجاوزات والخروقات التي ترافق فترة الدعاية، والتنسيق المُشترك لرصد المُخالفات الخاصَّة باستغلال موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابيَّة في جميع الوسائل المرئيَّة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعيّ، ورصد حالات شراء الأصوات والبطاقات فيما أبدت مكاتب المُفوّضيَّة استعدادها لتزويد الفرق بأيَّة وثائق أو أدلة تتعلَّق بالمُخالفات التي تُرْتَكَبُ من قبل المُرشَّحين». كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكيل «لجان لرصد» مخالفات الحملات الانتخابية، فيما أشارت إلى أن الإجراءات القانونية بحق المخالفين تصل الى فرض غرامة أو الحبس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي للوكالة الحكومية، إن «مجلس المفوضين شكل لجاناً في المكتب الوطني ولجاناً في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاقها، وخاصة بما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم».

تشديد الرقابة على استغلال المال العام في الحملات الدعائية

وأضافت أن «جميع هذه تعد مخالفات انتخابية»، داعية الجميع الى «التريث في موضوع انطلاق الحملات الانتخابية وانتظار مجلس المفوضين، حين تحديد موعد لانطلاق هذه الحملات الانتخابية».

وأكدت أن «مجلس المفوضين حسب نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، بشأن إثارة النعرات الطائفية، حيث تضمنت هذه المادة في نظام الحملات الانتخابية التي تنص على: أنه يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك أن يضمّن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو الى إثارة العنف والكراهية والنعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل الأخرى من التواصل الاجتماعي».

وبيّنت أن «مجلس المفوضين يتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية وقد تكون غرامة وقد تكون الحبس حسب ما يقدره مجلس المفوضين».

تشديد الإجراءات الرقابية هذه على المرشحين، لاقى ترحيباً سياسياً، خصوصاً لدى حزب «الدعوة الإسلامية»، بزعامة نوري المالكي، الذي عبّر عن دعمه الكامل لموقف هيئة المساءلة والعدالة في إبعاد من وصفهم بـ«البعثيين المجرمين» من ساحة العمل البرلماني والسياسي.

وذكر الحزب في بيان صحافي أمس أنه «نجدد دعمنا الكامل لموقف هيئة المساءلة والعدالة في إبعاد كل البعثيين المجرمين من ساحة العمل البرلماني والسياسي، وحمايةً لمسار العملية الديمقراطية من التلوث بأفكار الاستبداد التي عانى منها شعبنا عقودًا طويلة»، مشيرا الى ان «تمكين البعثيين من العودة إلى مواقع القرار خيانة لتضحيات أبناء انتفاضة صفر ولكل شهداء العراق».

وتابع: «في مثل هذه الأيام الخالدة من تاريخ العراق المعاصر، هبّت جموع المؤمنين الأحرار في انتفاضة صفر لتعلن بصوت الحق الصادح أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن فكر الإمام الحسين عليه السلام سيبقى منارة للكرامة والحرية، مهما حاول الطغاة طمسه أو تشويهه».

واستذكر الحزب، حسب البيان: « تضحيات أبناء الدعوة وأبناء شعبنا في تلك الملحمة، ويؤكد أن هذه المواقف البطولية لم تكن حدثًا عابرًا، بل كانت امتدادًا طبيعيًا لمسيرة الرفض التي بدأها الإمام الحسين عليه السلام، ورسالة خالدة للأجيال بأن مقاومة الظلم فريضة، وأن الدفاع عن العقيدة والكرامة واجب لا يسقط بالتقادم»، مستدركاً: «لقد تبنى دعاة الحق يومها أفكار النهضة الحسينية، وجعلوا من الانتفاضة وسيلة لكسر حاجز الخوف، وتثبيت أن صوت الحق يمكنه أن يعلو فوق أصوات المدافع والسجون، وأن الدم الطاهر الذي يُسفك في سبيل الله هو بذرة النصر الآتي».