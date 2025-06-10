نائب يطلب التحقيق مع محافظ البصرة: تجاهل الردّ على مخاطبات حول أموال «البترودولار»

بغداد ـ «القدس العربي»: طالب النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، بالتحقيق مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال «البترودولار» المخصصة للمحافظة لعام 2022، مشيراً إلى أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة المقصّرين، فيما ألمح مقرّب من رئيس السلطة المحلية في البصرة، إلى وجود دوافع سياسية وراء طلب النائب، مؤكداً أن المحافظ غير مُلزم بالرد على مخاطبات أعضاء البرلمان.

ووجّه النائب الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب رئيس مجلس محافظة البصرة، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد.

وتضمنت الوثائق التي نشرها النائب البصري طلباً بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها.

وأكد ضرورة «التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ»، مشدداً على أهمية «إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور».

وردّا على الخزعلي، رأى رئيس كتلة «تصميم» في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، أن الكتب الصادرة عن النائب تتضمن «إيحاءات تشكيكية» بحق البصرة وإدارتها المالية، دون توثيق رقابي أو تقرير تدقيقي صادر من ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء ذلك، مؤكداً أن البصرة ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

الفريجي الذي يرأس الكتلة التابعة للعيداني في مجلس المحافظة، قال في تصريحات لموقع «المربد» البصري مخاطباً الخزعلي: «حضرتك سيادة النائب تقدمت بشكوى إلى مجلس المحافظة؟ إذا كانت شكوى فالمفروض باعتبارك عضو برلمان العراق وسلطة رقابية عليا، ألا تنشر الشكوى في الإعلام لأنك لا تحتاج إلى ذلك، ولأننا سوف نضطر للرد بالطريقة نفسها (في الإعلام)».

تساؤلات

واعتبر أن «نشر هذا الكتاب المتضمن إيحاءات تشكيكية بحق البصرة وإدارتها المالية دون توثيق رقابي أو تقرير تدقيقي صادر من ديوان الرقابة المالية، يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء ذلك».

وأضاف: «لا يمكنك (الخزعلي) أن تحدد أو تقترح أسماء لجنة للتحقيق في أي أمر، لأن هذا شأن مجلس المحافظة وهو يقرر ما يراه صحيحا»، مشيراً إلى أن مخاطبة مجلس المحافظة «طبيعي، لكن أن تختار أسماء لتشكيل لجنة تحقيق فهذا مخالف للقانون والنظام الداخلي».

مقرّب من العيداني يلمّح لدوافع سياسية… ويرفض تحويل المدينة ساحة لتصفية الحسابات

وأكد أن عضو مجلس النواب «لا يملك سلطة توجيه مجلس المحافظة (سلطة تشريعية محلية). هذا انتهاك لمبدأ الاستقلالية بين المستويات الحكومية، وتجاوز للحدود الدستورية بين الاختصاص الاتحادي والمحلي»، مبيناً «عدم جواز التدخل الاتحادي في الشؤون المحلية إلا في حالات محددة، فالنائب لا يملك سلطة على آليات عمل مجلس المحافظة».

وأشار إلى أن «مشاريع البترودولار (تخصيص مبالغ مالية لكل برميل نفط منتج أو مكرر في المحافظات المنتجة) أو أي مشاريع أخرى يجب أن تصادق وتدرج من قبل وزارة التخطيط، وثم تذهب لوزارة المالية، ولا يمكن إحالة مشروع إذا لم يكن ذا جدوى، ووزارة التخطيط تحدد ذلك، ودور المحافظة هو رفع المشاريع لوزارة التخطيط». وبين أن «مجلس النواب سلطة رقابية تمارس الرقابة على الحكومة الاتحادية، ومن باب أولى هو القيام بعملكم الأساسي والرئيس، وكان بإمكانك (الخزعلي) أن تسأل وتحقق بتساؤلاتك مع وزارة التخطيط، لأن هذا من صلب عملك».

وزاد: «بخصوص عدم الرد على كتب النائب، فقد ورد في كتابك تكييف قانوني خاطئ حيث تم اعتبار الكتب الإعلامية بمثابة استفسارات برلمانية رسمية، وهذا غير دقيق، فلا يوجد نص صريح في قانون مجلس النواب يلزم المحافظ بالرد على كل مراسلة، كما أن هناك فرقاً جوهرياً بين الاستجواب الرسمي والمراسلات الإدارية، كما استند كتابكم إلى المادة الخمس عشرة من قانون مجلس النواب لتبرير الإلزام، وهذا استشهاد غير دقيق فالمادة تتعلق بتشكيل اللجان وليس بآليات المساءلة الرقابية، مما يعكس خلطاً واضحاً بين صلاحيات اللجان وآليات الرقابة الرسمية».

«خداع الرأي العام»

وكان العيداني قد ردّ يوم الجمعة الماضي على تصريحات سابقة أدلى بها الخزعلي، حول هدر أموال في البصرة، وفيما طالب المحافظ بأن يكون كلام النائب مرفقا بأدلة، دعاه إلى التوقف عن «خداع الرأي العام».

وقال في تصريح صحافي إنه «مع قرب الانتخابات تظهر تصريحات لبعض النواب، أحدهم يقول تم هدر 4 ترليون دينار في البصرة، وآخر يقول خلال 8 سنوات صرف العيداني 12 ترليون دينار، وهذا الكلام هو طعن بالجهات الرقابية وخداع للناس».

وأضاف «نائب منذ 3 سنوات يقول إنه صرفت 12 ترليون دينار على مشاريع ليس لها وجود، فأين الأدلة؟ عليه أن يكشفها وبالأرقام، فأنا استلمت منصبي عام 2017، ليبدأ من عام 2018 والموازنات صريحة ومكشوفة ويقول في كل عام كم صرف»، متابعا: «هناك وزارة مالية وديوان رقابة مالية ويمكن أن يستخرج الأرقام الحقيقية منها».

وأوضح أن «التصريح الذي أدلى به النائب فالح الخزعلي يدعي ننا صرفنا هذا الرقم الكبير، وهنا أطلب منه أن يتوقف عن خداع مجتمع البصرة، إكراما ليوم من الأيام كنت مجاهدا ومدافعا عن العراق وفقدت جزءا من جسمك، بالتالي هذا الخداع لا يليق بك».

وكان الخزعلي، قد علق على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة، مشيراً إلى إن «محطة محلية في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليارات دينار، فيما صرفت البصرة خلال إدارة العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس».

وتشهد مدينة البصرة الجنوبية، وخصوصاً مدنها الشمالية، منذ أسابيع، حراكاً احتجاجياً على سوء الخدمات، الأمر الذي فتح جبهة جديدة بوجه العيداني أمام أهالي المحافظة الغنيّة بالنفط. وأمس الثلاثاء، أعلن «الحراك الشعبي» في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة، تضامنه مع أقضية ونواحي شمال المحافظة التي تشهد تظاهرات واعتصامات مستمرة بسبب تردي الواقع الخدمي والمعيشي.

وقال عضو الحراك الشعبي في الزبير ابراهيم البو حية في «تدوينة» له، إن «الحراك الشعبي في الزبير بكافة أقضيته ونواحيه يعلن تضامنه ودعمه مع شمال البصرة المنتفض».