نابلس..إصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر

نابلس- “القدس العربي”: أُصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما اصيب مواطنان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الاسعافات الميدانية اللازمة لهم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحسب ما ورد، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث تم اخلاء عائلة مكونة من 5 افراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ”العنيفة” بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

يشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.