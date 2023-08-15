نابلس.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

نابلس: أُصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي منعها من التعامل مع إصابة لفلسطيني بالرصاص الحي على مدخل مدينة نابلس الجنوبي.

وأشارت الجمعية، إلى أن طواقمها تعاملت مع عشرات المصابين بحالات اختناق في نابلس بعد استهدافهم من القوات الإسرائيلية بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة “قبر يوسف” شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب الموقع.

ولفت الشهود إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين مسلحين والجيش الإسرائيلي في الموقع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق الشبان الفلسطينيين الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ولم يرد تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المواجهات حتى الساعة 21.22 تغ.

ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في “مقام يوسف”، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.

(الأناضول)