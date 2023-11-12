نابلس: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة برقة

نابلس- “القدس العربي”: ابلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم في بلدة برقة قضاء نابلس.

وفجرت قوات الاحتلال فجر اليوم مركبة واعتقلت 4 شبان من بلدة برقة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة مواطن عقب اعتقاله.

وأفادت المصادر ذاتها إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة “فتح” في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وعمر شبيب، ومنتصر سيف الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.