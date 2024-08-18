نابلس.. اشتباكات مسلحة وإصابة شاب وسيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

القدس المحتلة: أصيب شاب وسيدة فلسطينيين برصاص إسرائيلي، الأحد، في حدثين منفصلين ببلدة قُصرة، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وبمخيم بلاطة شرقي المدينة الذي شهد اشتباكات مسلحة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: “أصيب شاب (22 عاماً) بالرصاص الحي في الكتف خلال مواجهات في بلدة قصرة قرب نابلس”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “المواجهات اندلعت عقب تصدي أهالي البلدة لمستوطنين تجمعوا عند أطراف القرية”.

وأضافت: “أطلقت خلالها قوات الاحتلال المتواجدة في المكان لحماية المستوطنين، قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في الكتف، نقل على إثرها إلى مركز طبي”.

وفي شرقي نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأضافوا: “يسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات وإطلاق نار جراء الاشتباكات الدائرة هناك”.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك؛ ما خلف 635 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)