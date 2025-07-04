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نابلس.. مواجهات إثر هجوم شنّه مستوطنون في بلدة بيتا- (فيديو)

منذ 55 دقيقة

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نابلس: اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، مساء الجمعة، في بلدة “بيتا” جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في أعقاب هجوم شنّه مستوطنون في منطقة قماص، ببلدة بيتا، ومحاولة الأهالي التصدي لهم، واقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للبلدة لحماية المستوطنين.

وبيّنت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ على الفور عن وقوع إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 18 ألفا.

(الأناضول)

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