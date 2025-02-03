نابولي يتعادل في روما ويهدر فرصة توسيع الفارق في صدارة الدوري

روما: أهدر نابولي فرصة توسيع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه روما الأحد بعدما سجل أنجيلينو هدف التعادل لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نابولي إلى 54 نقطة في الصدارة متقدما بفارق ثلاث نقاط على إنتر الذي تتبقى له مباراة مؤجلة بينما ظل روما في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وحصل الفريق الزائر على حافز إضافي بعد تعادل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني 1-1 مع جاره ميلان في وقت سابق الأحد، لكن نابولي اكتفى بالخروج بنقطة واحدة من ملعب أولمبيكو.

وهز ليوناردو سبيناتزولا شباك فريقه السابق ليمنح نابولي التقدم في الدقيقة 29، لكن مع نفاد الوقت سجل روما هدفا ليحرم الضيوف من فوز مهم.

وأبلغ أنطونيو كونتي الصحافيين “الطريقة التي تلقينا بها هدف التعادل تخلف مرارة في الحلق، لكن من المقبول أن تتعادل في ملعب أولمبيكو، لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقيقة.

“لنتذكر أننا خضنا هذه المباراة بعد مواجهة أتلانتا ويوفنتوس، وحققنا انتصارين وتعادلا واحدا وهي حصيلة مهمة، لكن هذا التعادل في اللحظات الأخيرة يمنحنا حافزا أكبر”.

وهيمن نابولي على أغلب فترات الشوط الأول لكن لم يتمكن أي من الفريقين من تشكيل خطورة على المرمى في بداية المباراة.

ولم يحسن سكوت مكتوميناي التعامل مع تمريرة روميلو لوكاكو داخل المنطقة إذ سدد الكرة باتجاه الحارس.

وافتتح نابولي التسجيل بفضل تعاون اثنين من لاعبي روما السابقين إذ لعب خوان خيسوس تمريرة طويلة داخل المنطقة إلى سبيناتزولا الذي سدد الكرة من فوق الحارس ميلي سفيلار الذي خرج من مرماه.

واقترب روما من إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لكن أليكس ميريت حارس نابولي تصدى لضربة رأس من إيفان نديكا ليحافظ على تقدم فريقه بنهاية الشوط الأول.

وأطلق لياندرو باريديس تسديدة من ركلة حرة لكن الكرة هزت الشباك من الخارج قبل أن يسدد من كرة ثابتة أخرى في القائم.

ورغم تلك الفرص، بدت الأمور تحت سيطرة نابولي لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي لم يتمكن من حسم الفوز.

ووصلت الكرة إلى أنجيلينو غير المراقب الذي أطلق تسديدة مباشرة إلى داخل الشباك ليدرك التعادل.

ومن المقرر أن يخوض إنتر مباراته المؤجلة أمام فيورنتينا يوم الخميس. وكانت المباراة قد ألغيت بعد 17 دقيقة من بدايتها في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد سقوط إدواردو بوف أرضا. وسيحظى إنتر بفرصة اعتلاء صدارة الترتيب بفارق الأهداف حال فوزه.

(رويترز)