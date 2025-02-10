نابولي يتعثر أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

إسطنبول: أهدر فريق نابولي فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي عن ملاحقه إنتر ميلان، بعدما اكتفى بالتعادل أمام ضيفه أودينيزي بهدف لمثله، الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في الجولة 24 للمسابقة.

وأخفقت كتيبة المدرب أنطونيو كونتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا بعد أن تعادلت في الجولة الماضية أمام روما بنفس النتيجة، ولم يستغل الفريق فرصة خسارة إنتر ميلان أمام فيورنتينا في المباراة المؤجلة لتوسيع فارق النقاط بينهما.

ورفع نابولي، رصيده إلى 55 نقطة متقدما بأربع نقاط على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي يستضيف فيورنتينا، الإثنين، فيما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

نابولي كان المبادر إلى التسجيل في الدقيقة 37 برأسية من الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي إثر ركلة ركنية، لكن أودينيزي رد سريعا وأدرك التعادل بهدف رائع من كرة أطلقها من زاوية صعبة من خارج منطقة الجزاء الهولندي يورغن إيكيلينكامب في الدقيقة 40.

وفي مباريات أخرى، فاز لاتسيو على مونزا بخماسية لهدف، سجل للفائز آدم ماروسيتش، وبيدرو رودريغيز (هدفان)، وفالنتين كاستيانوس، وديلي باشيرو في الدقائق 31، و57، و77، و63، و88، بينما أحرز هدف مونزا، لاعبه ستيفانو سينسي بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما تستمر معاناة مونزا في المركز الأخير ولديه 13 نقطة فقط.

وفاز روما على مضيفه فينيسيا بهدف دون رد سجله الأرجنتيني باولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع هذا الفوز رصيد فريق العاصمة إلى 34 نقطة لكنه يظل في المركز التاسع، فيما تجمد فينيسيا عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير.

(الأناضول)