نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز على فروسينوني

روما: استهل فريق نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فروسينوني 3 / 1 اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف نظيف، وإنتر ميلان على مونزا 2 / صفر، وفيورنتينا على جنوه 4 / -.1

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي 2 / 1 ، حيث بدأ فروسينوني بالتسجيل عن طريق عبدو هروي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بركلة جزاء.

ولكن نابولي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24 عن طريق ماتيو بوليتانو، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة .42

وفي الشوط الثاني، تمكن أوسيمين من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة .79

وبذلك حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل فروسينوني بلا رصيد.

يذكر أن نابولي توج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى في آخر 33 عاما.

وفي المباراة الثانية، فاز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف نظيف سجله فيدريكو بونازولي في الدقيقة .75

وفي المباراة الثالثة، استهل إنتر ميلان مبارياته في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بهدفين نظيفين أحرزهما لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين الثامنة و76.

يذكر أن إنتر ميلان احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

كما حل إنتر ميلان وصيفا لمانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب خسارة المباراة النهائية بهدف نظيف.

وفي المباراة الرابعة، فاز فيورنتينا على جنوه 4 / 1.

وسجل أهداف فيورنتينا كريستيانو بيراجي في الدقيقة الخامسة وجياكومو بونافنتورا في الدقيقة 11 ونيكولاس جونزاليس في الدقيقة 40 ورولاندو ماندراجوار في الدقيقة 56، فيما سجل هدف جنوه الوحيد دافيدي بيراسكي في الدقيقة 58.

(د ب أ)