نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه 2- صفر على ميلان

29 - أكتوبر - 2024

ميلانو (إيطاليا): سجل روميلو لوكاكو وخفيتشا كفاراتسخيليا هدفين في الشوط الأول، ليقودا نادي نابولي للفوز 2- صفر خارج أرضه على ميلان في سان سيرو اليوم الثلاثاء، ليوسع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى سبع نقاط.

واهتز الفريق المضيف بهدف لوكاكو الرابع هذا الموسم في الدقيقة الخامسة، ثم نجح نابولي في إضافة الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة مذهلة من كفاراتسخيليا، ولم يتمكن ميلان من العودة إلى أجواء المباراة بعدها.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لنابولي في الدوري، ولم يخسر فريق المدرب أنطونيو كونتي في تسع مباريات منذ هزيمته الوحيدة هذا الموسم في اليوم الافتتاحي أمام هيلاس فيرونا.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 25 نقطة، متقدما على إنتر ميلان حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على إمبولي غدا الأربعاء، بينما ظل ميلان في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

(رويترز)

