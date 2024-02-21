نابولي يفرض التعادل على برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

روما: اكتفى برشلونة الإسباني بالتعادل مع مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 1/1 مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60.

لكن النيجيري فيكتور أوسيمين سجل هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 75.

ويمنح هذا التعادل أفضلية نسبية للفريق الإسباني الذي سيخوض مباراة الإياب على ملعبه يوم 12 آذار/مارس المقبل.

سارت المباراة في شوطها الأول باتجاه واحد فقط نحو مرمى نابولي حيث سدد لامين يامال مهاجم برشلونة الواعد كرة بجوار المقص الأيمن، بعدها عاد اللاعب نفسه بكرة أكثر دقة أبعدها أليكس ميريت حارس مرمى نابولي بصعوبة في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 14 سدد روبرت ليفاندوفسكي كرة في الشباك من الخارج، بينما كان ميريت يقظا في الخروج لمنع انفرادين بالمرمى أمام بيدري وليفاندوفسكي في الدقيقتين 15 و.22

واصل ميريت تألقه بتصد رائع لتسديدة قوية من إلكاي جوندوجان في المقص الأيمن بالدقيقة 26، بعدها هدأ برشلونة نسبيا واكتفى بمحاولات غير مؤثرة لرونالد أراوخو وكانسيلو في الدقيقتين 33 و.43

في المقابل اختفى فريق نابولي تماما على مدار شوط كامل ولم يستفد مديره الفني الجديد فرانشيسكو كالزونا الذي تولى المسؤولية قبل المباراة بيوم واحد من المفاتيح الهجومية أوسيمين وخفيتشا كفاراتسخيليا ولوبوتكا وزامبو أنجيسا.

واصل الفريق الكتالوني تفوقه الواضح في الشوط الثاني، حيث سدد جوندوجان كرة في أحضان الحارس ميريت وبعدها عاد بتسديدة أخرى فوق العارضة.

وترجم برشلونة تفوقه بهدف أول سجله ليفاندوفسكي بتسديدة رائعة على يمين الحارس ميريت، وبعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط بيدري.

وكاد بيدري يضيف هدفا ثانيا بعد خمس دقائق بتسديدة قوية بيسراه أبعدها ميريت حارس مرمى نابولي.

ورغم السيطرة التامة لبرشلونة، نجح نابولي في إدراك هدف التعادل عبر أوسيمين الذي أفلت من رقيبه إينيجو مارتينيز، وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة أرضية على يمين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وبعد الهدف مباشرة غادر أوسيمين الملعب ليشارك مكانه المهاجم الشاب جيوفاني سيميوني بينما احتفظ تشافي هرنانديز بأوراقه البديلة حتى آخر عشر دقائق حيث شارك رافينيا ثم أوريول روميو وجواو فيليكس مكان لامين يامال وأندريس كريستنسن وبيدري.

ضغط فريق نابولي بقوة وطمع في فوز يعزز حظوظه قبل مباراة الإياب لكن الفريق الإيطالي لم يستفد من الكرات الثابتة والعديد من الركلات الركنية بخلاف تسديدة جيوفاني سيميوني فوق العارضة.

احتسب حكم اللقاء أربع دقائق وقتا بدلا من الضائع، كاد خلالها يخطف جوندوجان هدف الفوز الثواني الأخيرة بتسديدة بيسراه مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

(د ب أ)