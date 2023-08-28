نابولي يفوز دون عناء وخسارة أخرى مفاجئة للاتسيو

نابولي: فاز البطل نابولي 2-صفر على ضيفه ساسولو بهدفي فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينتسو بينما تعرض لاتسيو لهزيمة غير متوقعة على أرضه أمام جنوة الصاعد للأضواء 1-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

افتتح النيجيري أوسيمين التسجيل بعد 16 دقيقة من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة دانييل بولوكا لماتيو بوليتانو.

وتدهور وضع الفريق الزائر حين تعرض ماكسيم لوبيز للطرد في الدقيقة 51 للاحتجاج بطريقة غير لائقة على الحكم.

ونال نابولي ركلة جزاء أخرى بعد مرور ساعة بعد لمسة يد من جيريمي توليان لكن تسديدة جياكومو راسبادوري مرت فوق العارضة.

وبتمريرة دقيقة من خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 64 وجد دي لورينتسو الطريق ممهدا لتسجيل الهدف الثاني.

وشارك لاعب الوسط الجورجي بديلا في ظهوره الأول بالموسم بعد التعافي من إصابة عضلية، واحتاج إلى ثلاث دقائق فقط ليهدي تمريرة حاسمة.

وقال رودي جارسيا مدرب نابولي “تدرب كفارا لأسبوعين تقريبا من خمسة أسابيع في فترة الإعداد للموسم لذا كان من الأفضل أن يشارك حين يشعر المنافس بالإرهاق وتمكن من ترك بصمة فارقة”.

وأضاف “عاد إلينا وهذه أنباء رائعة لنابولي”.

تعثر لاتسيو

استمر تعثر لاتسيو حين اكتفى جنوة بهدف وحيد من ضربة رأس ماتيو ريتيجي بعد كرة مرتدة في الدقيقة 16 ليلحق بفريق المدرب ماوريتسيو ساري الهزيمة الثانية بالمسابقة.

وكان ريتيجي في المكان المناسب داخل منطقة الجزاء حين تصدى حارس لاتسيو إيفان بروفيديل لتسديدة مورتن فريندروب ليتابع الكرة في الشباك.

ولم يخش جنوة تهديد وصيف بطل الموسم الماضي بعدة هجمات في دقائق مبكرة.

ولم يكن لاتسيو محظوظا في بعض المحاولات للتعادل أبرزها حين سدد تشيرو إيموبيلي في العارضة بعد مرور ساعة.

وقال ساري لمحطة سكاي سبورتس إيطاليا “قطعنا خطوات للأمام، ليست كافية، النتيجة الليلة تشعرنا بالظلم لكنها تعني أننا بحاجة لمزيد من الخطوات للأمام”.

(رويترز)