نابولي يكتفي بالتعادل مع بارما وحسم الدوري يتأجل للجولة الأخيرة

بارما (إيطاليا): اكتفى نابولي المتصدر بالتعادل السلبي مع مضيفه بارما اليوم الأحد ليتأجل حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة.

وفي ظل تعادل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني أيضا مع لاتسيو 2-2 في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، سيخوض نابولي مباراته الأخيرة أمام كالياري متفوقا بفارق نقطة واحدة.

كان نابولي يحتاج الفوز بمباراة اليوم ليضمن اللقب حال خسارة إنتر أمام لاتسيو.

وصنع نابولي العديد من الفرص الواعدة لتحقيق الفوز، وجاءت أكثر اللحظات إثارة في الوقت بدل الضائع عندما قام ماتياس فيورتوفت لوفيك بعرقلة ديفيد نيريس داخل المنطقة، واحتسب الحكم في البداية ركلة جزاء. ومع ذلك، بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد، عدل الحكم عن قراره.

ويستضيف نابولي فريق كالياري، بينما يحلّ إنتر ضيفا على كومو المتألق في الجولة الختامية الحاسمة يوم الأحد المقبل.

(رويترز)