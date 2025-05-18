رياضة | كرة قدم عالمية

نابولي يكتفي بالتعادل مع بارما وحسم الدوري يتأجل للجولة الأخيرة

18 - مايو - 2025

حجم الخط
0

بارما (إيطاليا): اكتفى نابولي المتصدر بالتعادل السلبي مع مضيفه بارما اليوم الأحد ليتأجل حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة.

وفي ظل تعادل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني أيضا مع لاتسيو 2-2 في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، سيخوض نابولي مباراته الأخيرة أمام كالياري متفوقا بفارق نقطة واحدة.

كان نابولي يحتاج الفوز بمباراة اليوم ليضمن اللقب حال خسارة إنتر أمام لاتسيو.

وصنع نابولي العديد من الفرص الواعدة لتحقيق الفوز، وجاءت أكثر اللحظات إثارة في الوقت بدل الضائع عندما قام ماتياس فيورتوفت لوفيك بعرقلة ديفيد نيريس داخل المنطقة، واحتسب الحكم في البداية ركلة جزاء. ومع ذلك، بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد، عدل الحكم عن قراره.

ويستضيف نابولي فريق كالياري، بينما يحلّ إنتر ضيفا على كومو المتألق في الجولة الختامية الحاسمة يوم الأحد المقبل.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نابولي وإنتر ميلان دون مدربيهما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي
20 - مايو - 2025
الغموض يكتنف مصير اللقب بين نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
16 - مايو - 2025
 نابولي يهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي
12 - مايو - 2025
زلازل تهز مدينة نابولي الإيطالية بالقرب من بركان هائل
17 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية