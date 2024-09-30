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نابولي ينتزع صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس

30 - سبتمبر - 2024

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إسطنبول: انتزع فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس، بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه مونزا بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في الجولة السادسة من المسابقة.
وحسم فريق الجنوب الإيطالي نتيجة اللقاء في الشوط الأول بتسجيل هدفيه خلاله، حيث أحرز ماتيو بوليتانو الهدف الأول في الدقيقة 22، وأضاف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الهدف الثاني في الدقيقة 33.
بهذا الفوز الرابع في الموسم، استعاد نابولي توازنه بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام يوفنتوس ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن “البيانكونيري”.
في المقابل، تواصلت معاناة مونزا، الذي تلقى خسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم، مكتفيا بثلاث تعادلات، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.
وفي نفس الجولة، حقق كومو الفوز على ضيفه هيلاس فيرونا 3-2، وروما على فينيتسيا 2-1، وتعادل إمبولي وضيفه فيورنتينا بدون أهداف.

(الأناضول)

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