رياضة | كرة قدم عالمية

 نابولي يهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي

12 - مايو - 2025

إسطنبول: أهدر فريق نابولي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه جنوى بهدفين لمثلهما، الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، في الجولة 36.

التعادل أوقف سلسلة انتصارات نابولي عند 4 مباريات متتالية، ليكتفي بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الوصيف، ليشتعل الصراع بينهما على اللقب قبل جولتين من الختام.

في المقابل، رفع جنوى، الذي أخفق للجولة الخامسة تواليا في تحقيق أي فوز بالخسارة في 3 مباريات والتعادل في اثنتين، عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

تقدم نابولي بالهدف الأول عبر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من تمريرة للاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 15، وأدرك جنوى التعادل بالنيران الصديقة عبر أليكس ميريت حارس نابولي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

ومنح جياكومو راسبادوري التقدم مجددا لنابولي في الدقيقة 64، بتسديدة قوية بيسراه بعد تمريرة أخرى حاسمة من مكتوميناي، لكن المكسيكي يوهان فاسكيز خطف التعادل لجنوى في الدقيقة 84 برأسية متقنة.

(الأناضول)

