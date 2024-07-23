اقتصاد | طاقة

“ناتورجي” الإسبانية تتوصل لاتفاق مع “سوناطراك” الجزائرية بشأن سعر الغاز لعام 2024

23 - يوليو - 2024

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مدريد: قالت شركة الطاقة الإسبانية ناتورجي اليوم الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية “سوناطراك” بشأن أسعار إمدادات الغاز لعام 2024.

وذكرت ناتورجي أن الصفقة “تضمن أن تعكس الأسعار ظروف السوق الحالية”.

وترتبط الشركة الإسبانية بعقود توريد وإمداد للغاز مع شركة سوناطراك الجزائرية بنحو خمسة مليارات متر مكعب سنويا. وكان الطرفان يتفاوضان على الأسعار لعامي 2023 و2024 بأثر رجعي.

(رويترز)

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  1. يقول ريفي:
    يوليو 23, 2024 الساعة 9:59 ص

    جزائر اليوم لاتلعب ولاتمزح مصلحتها ومصلحة شعبها هي الاولة، تبون وضع البلد علي السكة لابيع بثمن مخفض عليهم الدفع كما يجب حرب روسيا جعلت الجزائر ترفع السعر بكل أريحية
    نصر الله الجزائر حكام وشعب الي يوم الدين

    رد

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