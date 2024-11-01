ناجون في النصيرات لـ «القدس العربي»: أشبه بيوم القيامة

غزة – «القدس العربي»: استمرت عمليات البحث تحت الركام عن ضحايا المجزرة الكبيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وسط قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الركام، جرّاء تدمير مربع سكنيّ شمال مخيم النصيرات.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة، باستمرارها في سياسة استهداف المنازل المدنية، حيث سقط ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة «شحادة» في منطقة بلوك رقم 5 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال أحد سكان مخيم النصيرات لـ «القدس العربي»، إن صوت الانفجارات المفاجئة هز أرجاء المخيم، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين، لافتا الانتباه إلى أن أصوات أبواق سيارات الإسعاف والإنقاذ ظلت تسمع حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس وحتى فجر الجمعة، خلال سيرها من منطقة المجزرة متجهة إلى المستشفيات وهي تنقل جثامين الضحايا والمصابين.

وقال أيضا محمد أبو شاويش الذي يقطن على مقربة من مكان المجزرة الجديدة لـ «القدس العربي» إن كتلة اللهب التي تصاعدت بسبب الغارة وصوت الانفجار الكبير، أشبه بـ «أهوال يوم القيامة»، وأضاف «صوت القصف العنيف كان يدلل على أن عشرات الشهداء سيسقطون في هذه الغارة» .

اغتيال عائلات… وأصوات أبواق سيارات الإسعاف سمعت طوال الليل

وقال «الموقف لا يوصف، كل المنطقة أصبحت غبارا وما كنا شايفين اشي (لم تكن الرؤية واضحة)، ومنظر الدمار والجثث كان صعباً، في ناس كانت مقطعة، ومنظر الأطفال كان محزنا».

وقال حسن وهو أحد أقارب عائلة أبو خضرة، إن أفراد العائلة كانوا يعيشون صدمة فقدان أحد الأشقاء قبل ساعات المجزرة، قبل أن تحل بهم الكارثة.

وأظهرت لقطات صورت بعد الاستهداف بوقت قصير رجلا يحمل جثمان طفل رضيع بين يديه ويبكي ويكرر جملة «شو ذنبه (ما ذنبه)». وارتقى عدد من الشهداء والجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة «اللوح» مقابل «نادي الأقصى» في الحي الجديد.

وكانت طواقم الإنقاذ عادت مع بزوغ شمس الجمعة، لعمليات البحث عن الضحايا تحت ركام عدة منازل مدمرة في منطقة الحي الجديد شمال مخيم النصيرات، وهي منازل دمرت بصواريخ إسرائيلية كبيرة أطلقت على دفعتين ليل الخميس، وأسفرت حسب آخر إحصائية عن استشهاد أكثر من 25 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال.

ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا تقطنه عائلات «أبو أمونة» و «أبو خضرة» و»صيدم» و»محسن»، عندما باغتت هذه المنازل المدنية التي تؤوي أيضا عائلات نازحة، وقصفتها بصاروخ كبير الحجم، ثم ألحقته بآخر، أديا إلى تدمير المنازل بالكامل وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها.

ومن بين الضحايا أم وطفلها الرضيع من عائلة «محسن»، حيث التحقت الأم بزوجها الذي قضى قبل نحو سبعة أشهر، قبل أن يبصر طفله النور، والذي أسمته العائلة «تامر» على اسم والده.

كما كان من بين الضحايا أربعة أشقاء من عائلة «أبو خضرا»، وأبناء أعمامهم، وقد التحقوا بشقيق خامس لهم قضى ظهر الخميس في استهداف لمنزل قريب من مكان سكنه، والتحقوا بوالدهم الذي ارتقى قبل عدة أشهر في هجوم آخر لجيش الاحتلال.

وواجهت طواقم الإنقاذ والاسعاف في بداية المجزرة صعوبات كبيرة في انتشال الضحايا، وظلت تعمل بإمكانيات بسيطة بحثا عن ناجين، وانتشال جثث الضحايا التي تمزق الكثير منها بفعل القصف العنيف وانهيار المباني.

وقام أقارب الضحايا والجيران صبيحة الجمعة بنقل جثامينهم من المشافي وسط قطاع غزة التي نقلوا إليها، إلى المقابر، حيث انهار هناك العديد من الأقارب من شدة البكاء، ومن هول المجزرة التي قضت فيها عائلات بأكملها.

وتأتي هذه المجزرة بعد أن شهدت مناطق شمال مخيم النصيرات خلال اليومين الماضيين، تصعيدا خطيرا في هجمات جيش الاحتلال، تمثل في توغل الدبابات الإسرائيلية في أحياء قريبة، على وقع عمليات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وقصف مدفعي عنيف.