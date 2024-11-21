ناجون من الإبادة في غزة: العبرة في التنفيذ

غزة – «القدس العربي»: استطلعت «القدس العربي» مواقف عدد من سكان قطاع غزة، الذين تعرضوا لجرائم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في القطاع منذ أكثر من 13 شهرا.

وقال محمود أبو طه، الذي قتل أقارب له من الدرجة الأولى في غارة إسرائيلية، لـ»القدس العربي»: «رغم أن القرار جاء متأخرا، لكنه مهم جدا أن نرى قادة الإجرام يحاكمون في المحكمة الدولية، وأن ينفذ القرار، حتى لا تشعر إسرائيل أنها فوق القانون».

وأضاف: «عشرات آلاف الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا في حرب الإبادة يجب أن ينالوا حقوقهم بأن يقضي نتنياهو ووزراء حكومته الارهابيون باقي عمرهم في السجن».

وقال خالد عبيد، وهو نازح من شمال غزة يقيم حاليا في وسط القطاع: «المهم أن يكون هناك تدخل دولي لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية السابق، وقرارات الأمم المتحدة بوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات والطعام في غزة. فمن لا يموت بالصواريخ والقصف سيموت جوعا».

وقال أحمد زريق، وهو نازح أيضا، «يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة لوقف المجازر وحرب التجويع، وأتوقع أن تصعد إسرائيل عدوانها ردا على هذا القرار».

وأشار إلى أنه «كل تحرك او قرار دولي يدين هجمات وأفعال الاحتلال، يؤكد ارتكاب إسرائيل مجازر ضد غزة».

ولاحظ أن «جيش الاحتلال استهل يوم صدور القرار بمجازر دامية دمرت خلالها المنازل فوق السكان وقتلت الأطفال في شمال غزة».

وقال سلمان بشير، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، «القرار مهم جدا لمحاكمة قادة دولة الاحتلال الذين ارتكبوا وما زالوا مجازر دموية لم يسبق لها مثيل بحق الشعب الفلسطيني، ويشهد عليها كل العالم، وأكدتها جميع التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية والحقوقية، لكن الأهم تنفيذ القرار».

لكنه لاحظ أن القرار «يأتي في إطار امتصاص الغضب الدولي، إن جاز التعبير، تجاه السياسة الاسرائيلية الممارسة على الأرض الفلسطينية من قتل وإرهاب، وحتى تختلف هذه الرؤية، لا بد من تنفيذ القرار».