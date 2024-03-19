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نادر الأتات ينشد “مرحب مرحب يا هلال” بمناسبة رمضان- (فيديو)

19 - مارس - 2024

صورة للفنان نادر الأتات من حسابه على فيسبوك

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

تيمناً بشهر رمضان المبارك شهر المحبة والتسامح والغفران، قدّم الفنان اللبناني نادر الأتات أنشودة بعنوان “مرحب مرحب يا هلال” أهداها إلى جمهوره في لبنان والوطن العربي ولمحبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نادر الأتات فيديو صوّره خصيصاً للأنشودة مُرحِّباً بحلول الشهر الفضيل عبر حساباته الرسمية، وأثنى على هذا العمل الذي وصفه بأنه “من أجمل ما انعمل لرمضان”، وأراد أن يشارك متابعيه به، متمنياً لهم صياماً مقبولاً قائلاً: “حبيت شارككن فيها بصوتي مع إنو الهلال رح يصير نص قمر تقريباً، صيام مقبول من الجميع يا رب ما في أحلى من هالشهر الفضيل. كل سنة والكل بخير رمضان كريم”.

وتفاعل المتابعون مع الأتات، مباركين له بالعمل ومشيدين بصوته وأدائه وإحساسه المرهف وتمنوا له بالمناسبة صوماً مقبولاً.

وينشغل الأتات في هذه المرحلة بالتحضير لأحدث أعماله الفنية ومنها أغنية جديدة منفردة سيطرحها قريباً فضلاً عن حفلاته الفنية التي سيحييها بمناسبة عيد الفطر السعيد في لبنان وخارجه.

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