نادين الراسي تحسم الجدل حول علاقة “الحب” بباسم ياخور- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

حسمت النجمة اللبنانية نادين الراسي الجدل القائم بشأن علاقة حب وغرام تربطها بالنجم السوري باسم ياخور على خلفية انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من كواليس مسلسلهما الجديد “قلب أسود”، بدت فيه وهي تقترب من ياخور الذي يشاركها دور البطولة فتأخذه في أحضانها، مبدية إعجابها برائحة ملابسه العطرة، الأمر الذي ساهم في انتشار مثل هذه الشائعات عن وجود علاقة حب ومودة تجمعهما.

وأعربت نادين عن استيائها الشديد من انتشار مثل هذه الأخبار، وقالت: “ما بقى استرجي إحكي لأنو قد ما مزحنا أنا وباسم وقد ما كان جونا حلو، هلق عم بسمع تعليقات عن علاقتنا ببعض”، سائلة “ألا توجد زمالة في الحياة؟ ألا توجد محبة وإخلاص ووفاء وتعامل بدون كلفة وسوء نية؟ فأنا أتصرف بهذه الطريقة العفوية”. وأكدت في حديث لها على هامش حفل توزيع جوائز “بياف” أنها “إذا أحبت فستخرج وتعلن اسم حبيبها”، قائلة: “أنا إذا أحببت سأخرج وأعلن وأقول إن هذا حبيبي، بدون الظهور بحركات من أجل لفت الأنظار”.

وأشادت نادين بزميلها ياخور الذي تكنّ له كل مودة وصداقة، نافية نفياً قاطعاً وجود أي “حب أو غرام”، وأضافت: “باسم ياخور أستاذ كبير وحبيبي وزميلي وصديقي عيوني وروحي إنسان طبيعي أكتر من هذا لا يوجد شيء، عرف نادين من الداخل وعشقها وأنا عرفت باسم من الداخل وعشقته ويقف الموضوع عند هذا الحد، لا يوجد حب أو غرام ولا أي شيء”.