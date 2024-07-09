نادين الراسي تقتحم منزل طفل لإنقاذه من أُمه!

بيروت – «القدس العربي»: تم تداول فيديو صادم للفنانة اللبنانية نادين الراسي، التي اقتحمت منزل طفل سوري، كان يتعرض للتعنيف من والدته من أجل إنقاذه متجاهلة اعتراض والدته عليها.

وقامت الفنانة، بتوثيق الحادثة في مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونهرت الفنانة، السيدة على تصرفاتها، بكلمات أثارت تعاطف بعض المتابعين، بسبب حرمانها من أطفالها.

ونشرت نادين الراسي مقطع فيديو لها خلال سيرها في أحد الشوارع، وسمعت صوت طفل يصرخ بسبب تعرضه للضرب والعنف من والدته. لذا اتخذت رد فعل مباشر باقتحام منزله على الفور.

وطلبت من رفيقتها توثيـــــــق هذه الحادثة، وانفعلت على السيدة خاصة بعد أن صرخت فيها وهي تظهر في الفيديو. لكنها تجاهلت الأمر، وبدأت تصرخ في وجهها من أجل منعها من تعنيف الطفل.

وتابعت أنها لا تهتم بما فعله الطفل من أجل أن يتعرض لـــــهذا الضرب والتعنيف. مشيرة إلى أنها إذا كانت لا ترغب في تربيته يمكنها أن تدعه أحد دور الرعاية أو مؤسسة من أجل العناية به.

وناشدت نـــــادين الراسي السلطات من أجل التدخل لحماية الطفل من العنف الذي يتعرض له على يد والدته.

وتفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير الذين أشادوا بشجاعتها عبر هذا التدخل الإنساني.

وأوضحت أن الطفل يتعرض للتعنيف من والدته منذ شهرين. ولكنها قررت التدخل بعد أن سمعت الصوت هذا اليوم ولم تتحمل.

وكتبت: «أتحمَّل كامل المسؤوليّة هذا إن أخطأت، على أمل تحرُّك المعنيّين».