نادين تحسين بك تحتفل بزفافها في أجواء عائلية ممتعة- (فيديوهات)

الصورة من حساب نادين على إنستغرام

لندن- “القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية من حفل زفاف النجمة نادين تحسين بك على إياد عيسى يوم الأحد، في احدى أماكن السهر في اللاذقية.

واختارت النجمة السورية فستاناً ناعماً باللون الأبيض وجاء ضيقا من الأعلى لينسدل على شكل تنورة واسعة بطبقات عدة من الشيفون.

وأكملت إطلالتها بطرحة قصيرة مزينة بربطة على شكل “بابيون”، وزينت شعرها بإكليل من الورود البيضاء الجميلة، وبدت في غاية الجمال بمكياج ناعم بألوان خفيفة مع أحمر شفاه.

وانتشر مقطع فيديو للعروس وهي تتقدم خلال السهرة على أنغام “ايه اليوم الحلو ده” لتقبيل واحتضان والدها النجم حسام تحسين بك الذي بدا في غاية السعادة وهو يقبل ابنته والعريس.