نادين نجيم تثير قلق محبيها بسبب ما تمر به- (فيديو)

“القدس العربي”: أثارت الفنانة نادين نجيم قلق محبيها بسبب تعبيرها عن الاستياء من تصرفات بعض المقربين منها والذين يضمرون لها الشر مؤكدة أنها تفضل العزلة على الاختلاط بمثل هؤلاء الأشخاص الذين وصفتهم بالمنافقين.

وظهرت نادين نجيم في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام يبدو عليها الحزن فيه وهي تستمع لكلمات أحد مدربي التنمية البشرية عن تعرض الأشخاص للأذى من الأشخاص المقربين داعياً إلى تجنبهم وإبعادهم عن حياتنا.

وبدت نادين نجيم تستمع للحديث وأشارت تعبيرات وجهها إلى موافقتها على الحديث، مما جعل البعض يعتقد أنها تعرضت لهذا الموقف بسبب تأثرها بالكلام.

وعلقت نادين نجيم على الفيديو قائلة: شو رأيكم بالكلام؟ أنا بوافق وكلامه صح.. بحس إنه الأذية صارت تجي من أقرب الناس، والثقة شبه معدمة… فعلاً عمْ فضّل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين أو منافقين”، بحسب مجلة ليالينا.