نادين نجيم تردّ على متابعة هاجمت رقص ابنتها بالمايوه- (فيديو)

“القدس العربي”: ردّت النجمة نادين نسيب نجيم على متابعة انتقدت نشر الممثلة اللبنانية فيديو راقصاً لابنتها هيفن بملابس البحر على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين مقطعاً مصوراً وثّق مرح ابنتها الصغيرة بالمايوه في أحد المنتجعات، معلقةً بقولها باللغة الإنكليزية: “لقطتها ترقص، قبل أن تبدأ بعرض الأزياء”.

وأضافت بالعربية: “حاسة عبالي قول يا مشحرة يا زهرة”، في إشارة إلى لازمة كلامية للشخصية التي أدتها في مسلسل “صالون زهرة”.

وعلّقت المتابعة: “فعلاً يا مشحرة ولك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلاً”، لترد نادين: “أول شي شو بيه مستقبلي؟ وعيب عليكي احترميني واحترمي بنتي طفلة. بكل الأحوال انت عملتي حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلي بمستقبل غيرك، وانت بتحلمي بربع يلي أنا حققته بحياتي”.

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ويذكر أن هيفن هي ابنة نادين نجيم الكبرى من طليقها هادي الأسمر الذي تزّوجها في 16 حزيران/ يونيو من عام 2012، ورُزقت منه بولدين هما هيفن في عام 2013 وجيوفاني في عام 2014، وفي أيلول/ سبتمبر من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما ودّياً.

وكانت نادين نجيم أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي خطوبتها إلى رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان.