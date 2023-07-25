نادين نجيم ترد على اتهامها باستغلال طليقها- (تغريدات وصور)

“القدس العربي”: ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على هجوم بعض الحسابات عبر تويتر عليها، واتهامها بخيانة زوجها هادي أسمر وتركه بعد أن حققت الشهرة في مجال الفن.

واعتمدت نادين نجيم على رد بعض معجبيها الذين هاجموا منتقديها عبر حسابها الشخصي على تويتر تعليقاً على بعض الصور لها، من أجل تشويه صورتها.

وأعادت نادين نجيم نشر رد لإحدى معجباتها على بعض الحسابات التي هاجمتها تحدثت فيه عن أن تلك الحسابات وهمية وأنها هي من تركت زوجها السابق، مشيرة إلى أنها تعيش الآن أجمل أيام حياتها.

وجاء نص التعليق الذي أعادت نادين نجيم نشره: “فيك أكاونت، روحي وصلي للي باعتك تنبحي في كل تويت، لو تموت ما راح تشوف ظفر نادين وهي يلي رمته، خلته بيت الوقف لا يباع ولا ينشرا.. أما هي لقيت حب حياتها ومبسوطة معه وعايشه أحلى أيامها، والله يحميها من عيونه وتتهنى في حياتها”.

فيك اكاونت 🤣🤣🤣 روحي وصلي للي باعتك تنبحي في كل تويت مثل الكل/بة

لو تموت ماراح تشوف ظفر نادين وهي يلي رمته مثل الك/ب خلته مثل بيت الوقف لا ينباع ولا ينشرا

اما هي لقيت حب حياتها ومبسوطه معه وعايشه احلى أيامها

والله يحميها من عيونه وتتهنى في حياتها 🧿🧿🧿🧿 — Shrouq 2🇸🇦 (@shrouq_no) July 24, 2023

ورداً على حساب اتهم نادين نجيم بأن زوجها السابق هادي أسمر كان سبباً في نجاحها، أعادت نادين نجيم نشر رد معجبة جاء نصه: “مين طلع مين مين مين؟ نادين ماحدا يطلعها هي اللي طلعت نفسها بنفسها هي اللي عزت نفسها ومحد له فضل عليها وصححي معلوماتك نادين هي اللي تركته لأنه مايستاهلها”.

مين طلع مين مين مين ؟؟ الشايب العايب نادين ماحدا يطلعها هي الي طلعت نفسها بنفسها هي الي عزت نفسها ومحد له فضل عليها وصححي معلوماتك نادين هي الي تركته مثل الك/لب لانه مايستاهلها — Shrouq 2🇸🇦 (@shrouq_no) July 24, 2023

يذكر أن نادين نجيم أوضحت خلال الفترة الأخيرة عن عدم تخليها عن حضانة طفليها وذلك بالتعليق على عدد من الصور التي جمعت بينهما قائلة: “في يوم من الأيام سوف يقولون أولادي، أمي لم تبق صامتة، أمي لم تهدأ لم تستسلم، أمي حاربت من أجلنا، هل سيقول أطفالكم نفس الشيء”.

وفي الوقت نفسه تجاهلت نادين نجيم ذلك الهجوم ونشرت صورة بإطلالة صيفية لها أصبحت بها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.