نادين نجيم تروي للمرة الأولى معاناتها مع طليقها

“القدس العربي “: تحدثت النجمة نادين نجيم في لقاء تلفزيوني عن النجومية وحملات مهاجمتها والسعي لكسرها، وكشفت للمرة الأولى عن معاناتها الحقيقية مع طليقها السيد هادي الأسمر بشأن حضانة طفليها.

وأوضحت نادين أن الحضانة معها، وبأنها منذ اللحظة الأولى لمغادرة منزل طليقها كان الطفلين معها، لافتة إلى أنه بعد إعلان خطوبتها من الشاب ناريغ ناربيكيان بدأت مرحلة الضغط عليها ومحاصرتها من أقرب الناس لها من خلال ابتكار الشائعات وتسريب صور لها ليكسب هادي معركة الحضانة ما اضطرها للبقاء في المنزل وأثرت هذه المشاكل على صحتها وسمعتها.

وقالت: “اكتسبت 12 كيلو إضافيا، وعانيت من الهرمونات واحتباس الماء في جسمي، وابتعدت عن السوشيال ميديا لفترة، ولم يكن أمامي إلا الصلاة والدعاء، دعيت كثيراً على من يحاول أخذ طفلي مني”.

وكشفت نادين للمرة الأولى أنها ممنوعة من السفر مع طفليها، لأن طليقها فرض قرار منع سفرهما، كما أن الشرط لإزالة هذا القرار هو الانفصال عن خطيبها.

وأكدت أن علاقتها بخطيبها تخطت الكثير من الصعوبات والمشاكل، من بينها معركتها مع حضانة طفليها، ضغط المجتمع، معارضة المحيط، انفجار المرفأ، كورونا، وخسارة الكثير من أموالهما في البنوك بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان.