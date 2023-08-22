نادين نسيب نجيم تطرح سؤالاً عن الأذى واعتزال الآخرين- (فيديو)

“القدس العربي”: شاركت نادين على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه متألقةً بمكياج ناعم، وكانت هادئة وتستمع الى تسجيل صوتي حول الأسباب التي تدفع الإنسان للابتعاد عن الناس والعيش بمفرده، وعن إيذاء الآخرين وإيذاء الناس لبعضهم البعض.

وتفاعلت نادين نجيم مع المقطع بتوجيه سؤال لمتابعيها: “شو رأيكم بالكلام؟ أنا بوافق وكلامه صح… بحس إنو الأذية صارت تجي من أقرب الناس والثقة شبه معدومة… فعلاً عم فضّل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين أو منافقين”.

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وأضافت: “هل بتوافقوا إنو في ناس بتدخل على حياتك بس لتؤذيك؟”

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وعبّروا عن محبتهم لنادين نسيب نجيم ومساندتهم لها في أزمتها مع طليقها، متمنين لها ولطفليها “هافين” و”جوفاني” الراحة والطمأنينة بعيداً من المشاكل والضجيج الإعلامي.