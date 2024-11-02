ناد ألماني للقنب يقوم بأول توزيع قانوني للماريغوانا بموجب قانون جديد

بريمن: فيما يعتقد أنه المرة الأولى في ألمانيا، سيقوم ناد للقنب تم تقنينه حديثا في شمال غرب البلاد بتوزيع كميات من المخدر على أعضائه السبت.

ويمكن للأعضاء الذين قاموا بالدفع مقدما الحصول على ما يصل إلى 25 غراما من الماريغوانا لكل منهم في النادي الواقع في بلدة غاندركيزه الصغيرة، بالقرب من بريمن.

وقالت المتحدثة باسم النادي: “كل جرام نقوم بتوزيعه الآن هو جرام لم يتم شراؤه في السوق السوداء”.

ومنذ الأول من يوليو/ تموز الماضي سمح لعشاق الماريغوانا في ألمانيا قانونا بإنشاء نواد خاصة تضم ما يصل إلى 500 عضو لزراعة القنب وتوزيعه بين أعضائهم واستهلاكه معا.

ويقول النادي في جاندركيزه إنه أول ناد في ألمانيا يقوم بحصاد قانوني للقنب.

وقالت متحدثة باسم مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات إنه لا يعرف أي ناد آخر بدأ الحصاد في وقت سابق، مشيرة إلى أن المفوضية لا تجمع أي معلومات رسمية حول الوضع في تلك الأندية.

وخففت ألمانيا من القواعد المفروضة على الاستهلاك الشخصي للقنب عبر قانون صدر قبل عدة أشهر.

وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي سمح للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من الماريغوانا، بينما لا يمكن تخزين أكثر من 50 غراما في المنزل. ويسمح القانون بزراعة ما يصل إلى ثلاث شتلات من القنب في المنزل.

والهدف من التقنين هو مكافحة السوق السوداء والحد من المخاطر الصحية، حيث إن محتوى المادة الفعالة في القنب الذي يتم شراؤه من التجار غير معروف وقد يتضمن إضافات سامة وشوائب.

