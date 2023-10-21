“نادي الأسير”: إسرائيل اعتقلت 100 فلسطيني في الضفة خلال يوم واحد

رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت ما يزيد عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال يوم واحد، بينهم قيادات من حركة “حماس”، ليرفع عدد المعتقلين إلى 1050 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت أماني سراحنة المسؤولة الإعلامية في النادي (غير حكومي) للأناضول، أن “قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 100 مواطن على الأقل، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وأفادت بأن “الاعتقالات توزعت في كافة محافظات الضفة، ومن بين المعتقلين قيادات في حركة حماس”.

وأوضحت سراحنة أن إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن 1050 منذ 7 أكتوبر الجاري.

فيما قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات في بلدة عارورة إلى الشمال من رام الله، وحوّل منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إلى ثكنة عسكرية ومقرا لقواته.

وينحدر العاروري الذي يعيش حاليا خارج فلسطين، من بلدة عارورة القريبة من رام الله.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

ولليوم الخامس عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)