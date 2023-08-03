نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 4300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري

رام الله: أظهرت إحصائية فلسطينية نشرت، اليوم الخميس، أن إسرائيل اعتقلت 4300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز/يوليو الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، في بيان إن الأراضي الفلسطينية تشهد “استمرار التصاعد في عمليات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل وتخريب واسعة، وعقاب جماعي”.

وذكر أن عمليات الاعتقال “تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بشكل يومي، في محاولة منها لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، ولا تستثني فيها أي من الفئات سواء شباب أو أطفال أو نساء أو كبار السن أو المرضى”.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال شبه يومية في مدن الضفة الغربية بدعوى ملاحقة “مطلوبين” لأجهزته الأمنية.

(د ب أ)