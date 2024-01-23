نادي الأسير: إسرائيل تعيد اعتقال فتى أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل- (صورة)

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد الثلاثاء، اعتقال فتى أفرج عنه ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل و حركة “حماس” خلال الهدنة المؤقتة في قطاع غزة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف النادي في بيان أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الطفل يوسف عبد الله الخطيب (17 عامًا) من أريحا اليوم (الثلاثاء)، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال، والضغط عليه لتسليم نفسه”.

أحد الأطفال المفرج عنهم ضمن دفعات التبادل| أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الطفل يوسف عبد الله الخطيب (17 عامًا) من أريحا، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال اليوم، والضغط عليه لتسليم نفسه. pic.twitter.com/l3vDsXpQ6I — ق.ض 𓂆 (@jalestinian) January 23, 2024

وبذلك يكون الخطيب أول حالة يعاد اعتقالها من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم، ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق نادي الأسير.

وأشار النادي إلى تعرض الخطيب في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي “للاحتجاز واعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال قبل الإفراج عنه لاحقًا”.

وأوضح أن المعتقل الخطيب كان رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور من أصل ستة شهور، وهي مدة الأمر الإداري الصادر بحقه، قبل الإفراج عنه في دفعات التبادل في تاريخ 27 نوفمبر 2023.

وتعليقا على إعادة اعتقاله، قال النادي إنه “خرق واضح لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير، ومؤشر على استعادة الاحتلال لسياسة إعادة اعتقال المحررين ضمن صفقات الإفراج”.

وشدد النادي “على ضرورة تدخل الوسطاء والمشرفين: الشقيقتين مصر وقطر، على إتمام دفعات الإفراج، للضغط على الاحتلال، بعدم إعادة اعتقال المحررين، ووقف ملاحقتهم”.

وأشار النادي إلى أن اعتقال الخطيب، يذكّر بإعادة اعتقال المحررين في صفقة “وفاء الأحرار” التي تمت عام 2011 بين “حماس” وإسرائيل.

وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى “حماس” بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها” و71 أسيرة و169 طفلا.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من اقتحاماته ومداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الفلسطينية. كما تسببت في دمار مادي هائل ونزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، وفقا للأمم المتحدة.