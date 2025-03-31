نادي الأسير: الإعدامات الميدانية نهج إسرائيلي طال مدنيين وأسرى- (تدوينة)

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن الإعدامات الميدانية “نهج إسرائيلي” طال مئات المدنيين الفلسطينيين بينهم أسرى أعدموا بعد اعتقالهم.

جاء ذلك في بيان لرئيس النادي (غير حكومي) عبد الله الزغاري، تعقيبا على جريمة قتل أفراد من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في غزة.

وقال الزغاري إن “مستوى الجريمة التي نُفّذت بحقّ طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في غزة، بعد اعتقالهم وإعدامهم والتمثيل بجثامينهم، تجاوز حد تعبير الجريمة المركبة وجرائم الحرب، وكل المفردات التي فرضتها اللغة الحقوقية في توصيفها للجريمة”.

والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، من بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف أممي.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يرفع عدد شهداء المجزرة إلى 15.

وأشار الزغاري إلى “استمرار حالة العجز التي تلف دور المنظومة الحقوقية أمام جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، وأحد أبرز صورها عمليات الإعدام الميداني للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني بعد احتجازهم واعتقالهم”.

وأضاف رئيس نادي الأسير أنه “سبق وأنّ نفّذ الاحتلال المئات من عمليات الإعدام الميداني، ومنها عمليات إعدام نفذت بحقّ المدنيين بعد اعتقالهم، أو إعدامهم بعد دقائق من الإفراج عنهم”.

وتابع: “تشكل جريمة الإعدام الميداني أبرز الجرائم التي انتهجتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي تاريخياً”.

وأوضح أن جريمة رفح “ليست الأولى ولن تكن الأخيرة، لطالما استمرت حالة العجز العالمية عن إيقاف الإبادة، وعمليات المحو التي طالت كافة أشكال الحياة في غزة”.

وقال: “استمرار عجز المنظومة الحقوقية يعطي ضوءا أخضر للاحتلال وجيشه لارتكاب المزيد من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل ارتكبت “أكبر عملية إعدام جماعي لعاملين إنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة”.

وأضاف المرصد الحقوقي (مقره في جنيف)، في بيان، أن “الأدلة الميدانية تشير إلى أنّ القوات الإسرائيلية أعدمت ميدانيا جميع الضحايا، ثم دفنت معظم جثثهم في حفرة عميقة طُمرت بالرمال، بعد أن دَمّرت مركباتهم بالكامل، في مشهد مروّع يشكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعّد الأحد، بتصعيد حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير المواطنين الفلسطينيين من القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس/ آذار الجاري، قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين 1001 فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)