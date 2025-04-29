نادي الأسير الفلسطيني: 49 صحافيا في سجون إسرائيل

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتقل في سجونها 49 صحافيا.

جاء ذلك في بيان أصدره النادي الفلسطيني، معلنا فيه “اعتقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الصحافيّ علي السمودي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منزله”.

وأوضح البيان أن باعتقال السمودي “ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى 49 صحافيا”.

ومنذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت إسرائيل واحتجزت 177 صحافيا، أبقت في سجونها على 49 منهم، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، ذكر بيان النادي الفلسطيني أن “سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل التّصعيد من استهداف الصحافيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم”.

بالإضافة إلى “استمرار عمليات اغتيال الصحافيين في غزة، في مرحلة هي الأكثر دموية بحقّ الصحافيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقية، والرواية الفلسطينية”، بحسب المصدر ذاته.

كما نوه البيان إلى “استهداف سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في الضّفة الغربية الصحافيين عبر عمليات الاعتقال الإداري (دون تهمة) بذريعة وجود ملف سري، فضلا عما تسميه بالتحريض أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير”.

(الأناضول)