نادي الأسير: 4 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن أربعة معتقلين في سجن نفحة الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وأضاف النادي في بيان “إدارة سجن نفحة نقلتهم إلى الزنازين عقب إعلانهم للإضراب في تاريخ 30 يوليو/تموز المنصرم”.

وأوضح النادي في بيانه أن المعتقلين المضربين عن الطعام هم “سيف حمدان (29 عاما)، من نابلس، وهو معتقل منذ 4-10-2022، وصالح ربايعة (22 عاما)، من جنين، وهو معتقل منذ 8-2-2023، وهذا أول اعتقال يتعرض له”.

وأضاف “وقصي خضر (25 عاما)، من مخيم الأمعري/رام الله، وهو معتقل منذ 14-12-2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهرا في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله مجددا، والمعتقل أسامة خليل (23 عاما)، من مخيم الفارعة، معتقل منذ 17-5-2023”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية المعنية حول إضراب المعتقلين الفلسطينيين.

وذكر النادي في بيانه أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 1200 معتقل، وهو الأعلى منذ عام 2002.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 5000، بينهم 160 طفلا و32 امرأة.

(رويترز)