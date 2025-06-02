نادي الأسير: 47 معتقلة فلسطينية بينهن طفلة في سجون إسرائيل

رام الله ـ قيس أبو سمرة

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية تعتقل في سجونها 47 سيدة فلسطينية، بينهن طفلة.

وأوضح النادي (غير حكومي) في بيان أن “منظومة سجون الاحتلال تواصل التّصعيد من استهداف الأسيرات من خلال ترسيخ جملة جرائم وسياسات السّلب والحرمان الممنهجة لحقوقهن، منذ بدء حرب الإبادة” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن “الانتهاكات اتخذت منحى غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، تمثلت في تصاعد الاعتداءات وعمليات التّنكيل الممنهجة وسياسة الإذلال، إلى جانب تعذيب وتجويع وجرائم طبية وتّفتيش عاري واحتجاز في زنازين تفتقر للحد الأدنى من الشروط الصحية”.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال الإسرائيلي “صعّد مؤخرا من عمليات اعتقال النّساء، بعد انخفاض عددهن بعد صفقة التبادل الأخيرة”.

وقال النادي: “اليوم يقبع في السجون الإسرائيلية 47 أسيرة، بينهن طفلة، وأسيرتان حاملتان في الشهر الخامس، وطالبات ومعلمات وشقيقات لأسرى وشهداء”.

وأوضح أن “غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يسمى بالتحريض، إلى جانب اعتقال 8 أسيرات إداريا تحت ذريعة وجود (ملف سري)”.

وذكر البيان أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بدء حرب الإبادة نحو 545 سيدة فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.

(الأناضول)