نادي الأسير: 52 صحافيا فلسطينيا معتقلون بالسجون الإسرائيلية 

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، الاثنين، إن إسرائيل اعتقلت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 98 صحافيا فلسطينيا، من بينهم 52 ما زالوا رهن الاعتقال داخل سجونها.

وأضاف النادي في بيان: “اعتقل الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 98 صحافياً، أبقى على اعتقال 52 منهم”.

وأوضح أنه من ضمن المعتقلين حاليا، نحو “15 صحافيا معتقلا إداريا، و6 صحافيات، و17 صحافيا من غزة على الأقل”.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد.

وذكر أنه من بين المعتقلين “الصحافيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، وهما رهن الإخفاء القسري منذ السابع من أكتوبر”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في بيان نشره في أبريل/ نيسان الماضي، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني من القطاع منذ بداية الحرب.

وأشار نادي الأسير إلى اعتقال الجيش ما لا يقل عن “12 صحافيا، على خلفية التحريض”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) أن “الاحتلال يحول المصور الصحافي الأسير حازم ناصر من طولكرم للاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر”، مشيرا إلى اعتقاله “قبل 5 أسابيع بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابا”.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(الأناضول)