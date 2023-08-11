نادي باريس سان جرمان وشركة يسير الجزائرية يوقعان عقد شراكة شاملة

الجزائر- “القدس العربي”:

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي وشركة يسير الجزائرية لخدمات التوصيل التوقيع على عقد شراكة شاملة لمدة ثلاثة مواسم، بهدف مواصلة تطوير علامة يسير التجارية على الساحة الدولية.

وذكر النادي الباريسي في بيان له أن شركة يسير عبر تطبيقها الفائق الذي يقدم خدمات النقل والتوصيل والدفع، قد اختارت التعاون مع باريس سان جيرمان من أجل تطوير علامتها التجارية في جميع أنحاء العالم وتوسيع وجودها في البلدان السبعة، التي تم تأسيسها فيها بالفعل وهي الجزائر وكندا وفرنسا والمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس.

وأبرز النادي أن علامة يسير لمدة ثلاثة مواسم، ستستفيد من مرئية كبيرة بفضل دعم باريس سان جيرمان، حيث ستظهر العلامة على مصابيح LED في ملعب حديقة الأمراء، وستتاح لها الفرصة لمخاطبة 200 مليون متابع للنادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجذب المزيد من العملاء من خلال حملاتها المبتكرة.

وقال الجزائري نور الدين الطيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة يسير، إن “يسير هي أكبر شركة خدمات للتوصيل والدفع في شمال إفريقيا وهي منذ تأسيسها في غضون خمس سنوات، توجد في سبع دول وأكثر من خمسين مدينة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “نحن على ثقة من أن تحالفنا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أصبح علامة تجارية عالمية حقًا، سيمكننا من التوسع في الأسواق الإقليمية والقارية والعالمية”.

من جانبه، قال مارك أرمسترونج، كبير مسؤولي الإيرادات في باريس سان جيرمان: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة تشاركنا فلسفتنا. يرغب كل من يسير وباريس سان جيرمان في استكشاف آفاق جديدة، وهما مصممان على تخطي الحدود لمواصلة إثراء تجربة داعمينا وعملائنا على حد سواء”.

وفي سياق هذه الشراكة، سيقدم باريس سان جيرمان ويسير عروضًا وتجارب فريدة لـ 8 ملايين مستخدم لتطبيق Yassir Super-App في جميع أنحاء العالم، بهدف جذب وكسب ولاء المزيد من العملاء.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تمكنت شركة يسير من الحصول على تمويل بـ150 مليون دولار ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركة حتى الآن 193.25 مليون دولار، خلال جولاتها التمويلية كشركة ناشئة، وهو ما أهلها لتلقي التهنئة من قبل بورصة نيويورك.

وتعول الشركة بالاعتماد على هذا التمويل التوسع في إفريقيا وتطوير خدمات النقل التشاركي، وتوصيل الطعام والبقالة، بالإضافة إلى الخدمات المالية، وفق ما ذكره أحد مؤسسيها نور الدين طيبي.

ولدى الشركة حاليا مقر في الجزائر وفروع في المغرب وتونس وعدد من البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية. كما تتوفر على أكثر من 100 ألف شريك، من بينهم سائقون وعمال توصيل وتجار جملة وتجزئة، يخدمون ما يزيد على 8 ملايين مستخدم.