نادٍ سعودي يجدد رغبته في ضم مهاجم المنتخب المغربي

الرياض: جدد نادي الهلال السعودي اهتمامه بضم المغربي الدولي يوسف النصيري لاعب فريق إشبيلية الإسباني.

وبحسب موقع “سبق 24″، فإن الهلال يحاول استغلال توتر علاقة النصيري مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس.

وأضاف الموقع أن الهلال يسعى لحسم صفقة ضم النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز خط هجومه.

وذكر أن الانتقال المحتمل للنصيري إلى الهلال قد يعني بداية فصل جديد في مسيرته، خصوصا مع الطموحات الكبيرة للفرق الخليجية في تعزيز صفوفها بأسماء لامعة.

يمتاز النصيري بأنه رأس حربة كلاسيكي، وأيضا بطوله الفارع (192 سنتيمترا)، وخاض مع منتخب المغرب اختبارات من العيار الثقيل في أربع مشاركات بكأس أمم أفريقيا في أعوام 2017 و2019 و2022 و2023، وسجل 20 هدفا خلال 69 مباراة دولية.

كما ارتدى النصيري قميص منتخب بلاده في مشاركتين بكأس العالم في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث سجل 3 أهداف في 8 مباريات، بواقع هدف في إسبانيا بالمشاركة الأولى وهدفين أمام كندا والبرتغال.

وساهم النصيري في الإنجاز التاريخي باحتلال منتخب أسود الأطلس المركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، ليحصل مع زملائه على وسام العرش الملكي.

انطلق المهاجم المغربي الدولي من أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم في عام 2015، ليتدرج بقطاع الناشئين في نادي ملقة الإسباني حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2017، وبعد عام واحد انتقل إلى ليغانيس الإسباني.

بقي النصيري في الملاعب الإسبانية، حيث انتقل بعد موسم ونصف من ليغانيس إلى إشبيلية في كانون الثاني/ يناير 2020 بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في ليغانيس بموسمه الأول مع الفريق.

مع النادي الأندلسي، توهج النصيري بتتويجه بلقبي الدوري الأوروبي في موسمي 2019 / 2020، و2022 / 2023.

وبات المهاجم المغربي من نجوم الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة. ورغم حالة الترنح التي يعيشها فريقه هذا الموسم، فقد سجل 13 هدفا في 31 مباراة بواقع عشرة أهداف في الدوري، وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وهدف وحيد في كأس ملك إسبانيا.

وإجمالا سجل النصيري 67 هدفا في 187 مباراة على مدار أربعة أعوام داخل أسوار نادي إشبيلية.

(د ب أ)