ناد برتغالي ينتدب صهر باريس هيلتون صاحب 45 عامًا في عملية انتقال سريالية

باريس ـ «القدس العربي»: في ما يبدو أنها طريقة للفت الانتباه إليه والتّعريف به، قام

نادي Länk Vilaverdense المغمور الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي لكرة القدم، بخطوة أثارت الاستغراب، من خلال انتدابه في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، لكورتني ريوم، رجل الأعمال الأمريكي البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لم يلعب كرة القدم على المستوى الاحترافي مطلقًا، وهو معروف أكثر في الولايات المتحدة بكونه صهر النجمة باريس هيلتون.

النادي البرتغالي المغمور، الذي يحتل المركز قبل الأخير في البطولة، قام باستقدام شيروين سيدورف 25 عاماً، ابن شقيق الأسطورة الهولندية لكرة القدم كلارنس سيدورف. وهو لاعب لم يلعب منذ ثلاث سنوات مع نادي اسكتلندي، في ضربة مذهلة لكن نادي البرتغالي المغمور بقوة أكبر.

فبالإضافة إلى جذب عائلات لاعبي كرة القدم الأسطوريين، قام النادي البرتغالي أيضًا بالانتدابات في صفوف عائلات نجوم صناعة الترفيه الأمريكيين. إذا كان اسم كورتني ريوم لا يعني شيئًا بالنسبة لك، فهذا الأمريكي ليس سوى صهر باريس هيلتون. يبلغ كورتن من العمر 45 عامًا، وهو عمر كبير جدًا للأداء في ملعب كرة القدم على المستوى الاحترافي. وخاصة في مركز الهجوم. أكثر من ذلك أن مواطن لوس أنجلوس لم يكن لاعبًا محترفًا على الإطلاق.

على حسابه على الإنستغرام الذي يتابعه ما يقرب من300 ألف متابع، يمكنك العثور على كل شيء بدءًا من صور التزلج، وعلى متن قارب، وفي سيارة، وفي الحفلات، وفي القفز بالحبال، وعلى غلاف مجلة «اللياقة البدنية للرجال» الرابط الوحيد مع كرة القدم، قصته الأخيرة. صورة نراه فيها، أو بالأحرى نراه وهو بعيد جدًا عن العدسة، وهو يرتدي القميص الأخضر لناديه الجديد. وفي سيرته الذاتية، تقتصر تجربته الوحيدة على المشاركة في بطولة الجامعة.