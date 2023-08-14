نازحون سوريون يحولون المخلفات المعدنية لأواني طبخ

إدلب: توفر ورش إعادة تدوير العلب المعدنية وتحويلها لأواني مطبخ فرص عمل للعشرات في مناطق شمالي سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وأسس هذه الورش نازحون يقيمون في محافظة إدلب وريف حلب ويعمل فيها العشرات من النازحين وسكان المنطقة، وتدر عليهم دخلا معقولاً لإدامة حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مناطقهم.

وتجمع علب الدهان والسمنة والجبنة والمشروبات من مراكز تجميع القمامة، وتباع لهذه الورش التي تقوم بتحويلها إلى أواني مطبخ بعد مرورها بعدة مراحل، وبذلك يكون قد تم التخفيف من التلوث البيئي الذي تسببه هذه النفايات بعد تحويلها إلى مواد نافعة.

وتجري في المرحلة الأولى تنظيف العلب بشكل جيد، ومن ثم تذويبها في أفران خاصة وتحويلها إلى سبائك ألمنيوم، ويجري بعدها إرسالها إلى ورش تصنيع الأواني المنزلية في مدينة الباب بريف حلب.

صعوبات كبيرة

في ورش تصنيع الأواني يتم ضغط السبائك المستخلصة من المخلفات المعدنية وقطعها وتصنيع أواني المطبخ مثل الطناجر وأباريق الشاي والصحون، ويجري بعد ذلك إرسالها للأسواق وبيعها حيث توفر قسم من احتياجات المنطقة من الأواني.

(الأناضول)