نازحون نصبوا خيامهم في مقبرة… وأحدهم: كي نُدفن حيث ننام

غزة – «القدس العربي» : “هما في علالي وقصور وإحنا نائمين فوق قبور” هذا ما قاله نُهير زيارة (47 عاما) وهو ينصب خيمته في مقبرة الأنصار في وسط مدينة دير البلح بعد أن تنقل للمرة الثامنة في نزوحه جنوبي قطاع غزة من مكان إلى أخر وفق أوامر جيش الاحتلال بالنزوح القسري.

تبرع له النازحون بقطع أخشاب وصلها ببعضها البعض ليبني هيكلا ضعيفا للخيمة، وآخر تبرع له بقطعة شادر ليكسي بها جزءا من خيمته على نية أن يؤمن جزء من الستر لزوجته.

ويقول لـ “القدس العربي”: ” كنت أتواجد شرق دير البلح ولكن بدأت طائرات الكواد كابتر بإطلاق النار علينا وأجبرنا على الهروب تحت النار من حيث كنا نقيم شرقي شارع صلاح الدين شرقي دير البلح، والمشكلة أنني لم أتمكن من تفكيك الخيمة، هربت وتركتها خلفي ونمنا ليلتنا في المقبرة دون خيمة”.

وأضاف “أقيم أنا وزوجتي وثلاثة من أبنائي في خيمة المقبرة، وهذه المرة الثامنة التي نخرج فيها من تحت النار، وهذه المرة اخترت المقبرة حتى إذا متنا لا تكون هناك غلبة يدفنوننا حيث ننام لا ذهاب ولا إياب هو مكان العيش والموت فأنا من ناحيتي لم أعد أشعر بالخوف نحن نهرب من الموت للموت، ولكن المحزن هو أطفالي محمد وعبد الكريم ونور فهم يخافون من المقبرة في النهار”.

وزاد: “مخاوف الأطفال تكمن بأن تكون في المقبرة أفاع وعقارب، أو شعور بعدم الارتياح كون الأطفال يقضون يومهم بين الأموات”.

وذكر أنهم “لم يعودوا قادرين على وصف مشاعرهم، لا الخوف وهم ينامون بجانب القبور ولا الخوف الأصعب الذي عاشوه ولم يستطيعوا وصفه عندما كانت المدفعية الإسرائيلية توجه قذائفها نحوهم شرقي شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والتي كانت تصنف على أنها منطقة إنسانية أمنة حسب ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنهم استثنوها مؤخراً من المنطقة الإنسانية”.

وأشار إلى أنهم “يعيشون ظروفا اقتصادية وصحية صعبة، فزوجته تعاني من مرض سرطان الثدي، وكل أموالهم نفدت ولم يعد يستطيع تأمين الطعام لأسرته، وأنهم يتناولون المعلبات بشكل يومي وهي التي يحصلون عليها كمساعدات من برنامج الأغذية العالمي والمكونة من علب الفول والحمص والفاصولياء والبازيلاء على الرغم من أن زوجته يُمنع عليها تناول المعلبات والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تأمين فرشة لها للنوم عليها بعد أن هربوا من خيمتهم دون أمتعة وأنه فقط حمل بعض حقائب الملابس وجازف بسلامته تحت إطلاق النيران كونه لا يستطيع شراء ملابس جديدة لهم ولا تتوفر أيضا في الأسواق”.

وأضاف “نحن لن نخاف الموت وقد شاهدنا الموت بأعيننا لدي ولد يتلقى حاليا العلاج في مستشفى شهداء الأقصى نتيجة صدمة عصبية، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذيفة علينا حيث كنا موجودين ومرت من أمامه ومن ثم انصدمت بالجدار، وابني من هول الموقف ارتمى على الأرض ولم يستطع التحرك ووالدته هي من تمكنت من سحبه من المكان ومنذ يومين هو نائم لا يتحدث والأطباء يقولون إنها صدمة عصبية”.

أما ميادة بهلول “37 عاما”، التي أيضاً صنعت خيمة لها داخل مقبرة في دير البلح، قالت لـ”القدس العربي”: “أنا أم لسبعة أطفال واضطررت للهرب إلى مقبرة دير البلح لا أعلم ما اسم المكان الذي أوجد فيه، ولكن أعتقد أنه مكان آمن لأطفالي، فأنا نزحت قد يكون 10 مرات بعد أن فقدت زوجي وإبني ووالدي ووالدتي وكل أهلي باستثناء شقيقي الذي يقيم معي حاليا في خيمتي”.

وسردت أن أول نزوح لها كان من أبراج تيكا التركية، التي تم تدميرها في منطقة جحر الديك ومن ثم الى مدرسة خولة شرقي دير البلح، ومن شرق الدير ومن ثم لمنطقة الأهرامات غربي القرارة وخرجت منها بسبب قذائف الزوارق، وذهبت الى مدينة حمد والتي تقرر إخلاؤها مرتين ومن ثم لشارع صلاح الدين، ومن ثم لشرق دير البلح ومن ثم استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف واضطرت للخروج من المكان من جديد، مشيرةً إلى أن رأسها مشوش ولم تعد قادرة على تذكر كافة تفاصيل النزوح.

وأشارت إلى أن ابنها بدر الدين بهلول الذي يبلغ من العمر (17 عاماً) عاد إلى حيث كنا شرقي دير البلح والقذائف فوق رأسه، ليخرج من الخيمة بعض الستائر والقطع القماشية لبناء ركن صغير ممكن أن تنام فيه الأم وأطفالها، فهم ناموا ليلةً في العراء بعد أن تركوا خيمتهم وهربوا مسرعين بعد أن انهالت عليهم قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت “منذ يومنا الأول في المقبرة ابني أصيب بالجرب والرائحة هنا كريهة، والجلوس بجوار القبور شيء مخيف خصوصا للأطفال، أنا الآن كأم أشعر بأني ميتة وأطلبها من الله أن ألتحق بزوجي وعائلتي، وأدعو كل صباح يا رب يجيلنا الموت، أفضل من أن تنهشنا الكلاب في المقبرة، ها نحن أوكلنا أمرنا إلى الله وسنستقر في المقبرة إلى أن نموت بجوار الميتين فهم براحة أكثر منا نحن الذين نعاني أما الميتون فقد حسم أمرهم”.

أما محمد أبو دلال (45 عاماً) فكان قد سبق الجميع إلى المقبرة فهو قام بدفن 45 فردا من أسرته وعائلته في غزة، ومن ثم نزح إلى جنوب القطاع برفقة ابنه الوحيد الناجي من الموت نضال (20 عاماً)، ويعيش تحت أغصان شجرة وينام على قطعة سجاد صغيرة ويغطي الأغصان بقطعة نايلون رقيقة.

ويقول “ليست لدي أموال ولا ملابس جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبرني على ترك الحقيبة والاستمرار بالسير باتجاه الجنوب”.

وأضاف “نحن الآن نعيش في المقبرة ولن أتمكن من النزوح من المقبرة الى مكان آخر، فليس لدينا أموال وإبني فقد عقله، فقد جمعنا جثمان والدته في غزة عبارة عن أشلاء، ومن ثم أخذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من النصيرات وبقيت أجهل مصيره لنحو شهرين، وألقوه في خان يونس فاقداً للذاكرة بعد تعرضه للتعذيب الشديد، واليوم يخبروننا بأنه يتم إخلاء المناطق في الدير بنظام بلوكات، أنا قررت أن أبقى إلى أن نصل للموت فلم تعد لدينا حياة”.