نازحون يفترشون الطرق في خان يونس بعد إخلاء منازلهم- (صور)

غزة: وسط دمار هائل وخوف مستمر، تفترش عائلات فلسطينية الطرق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لاعتزامه تنفيذ عملية عسكرية هناك.

يعيش هؤلاء النازحون، الذين تركوا منازلهم أو مراكز الإيواء التي لجأوا إليها أو الخيام، في الشوارع وسط ظروف صعبة للغاية بلا طعام ولا مياه ولا أمتعة، وعلى وقع انفجارات الغارات الإسرائيلية. ويحاولون فقط النجاة بأرواحهم من الموت في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية.

والاثنين، توعّد جيش الاحتلال في اتصال مسجل، ورد سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بـ”العمل بقوة شديدة وبشكل فوري في المنطقة”.

وشهدت المناطق التي أنذرها جيش الاحتلال بالإخلاء حركة نزوح واسعة، حيث اتجه غالبية النازحين لمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، والمكتظة أصلا بالنازحين، وفق إفادة شهود عيان، فيما لم يجد المئات منهم أماكن يلجؤون إليها فبقوا في الشوارع والطرق بلا مأوى.

(الأناضول)