نازحو غزة: أطفال يعانون… وطوابير للحصول على الخبز والماء

غزة ـ «القدس العربي»: مساء الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نامت حلا وأخوها فادي بعد يوم عطلة عائلية مليئة بالأوقات السعيدة الدافئة. في صباح اليوم التالي بدلا من الاستيقاظ على صوت المنبه استيقظا على صوت آخر لكن ما أن انتبها للصوت جيدا وركضا لفتح الشبابيك حتى عرفا أنه صوت طوفان الصواريخ.

منذ هذه اللحظة وما تبعها من رد جيش الإحتلال على عملية «طوفان الأقصى» بالقصف الغاشم للمدنيين العزل، جهز الطفلان وأسرتهما حقائبهم ووضعاها بجوار باب المنزل. حقيبة يعرفها كل غزاوي، يضع فيها الأهالي – مع بداية كل حرب – أوراقهم وأهم حاجياتهم، وينامون بثياب الخروج استعدادا لحمل حقائبهم والركض بها في أي لحظة.

«حينما ولدت وعمري 6 أيام قامت حرب 2009-2008، اليوم وعمري 15 سنة وإسرائيل تشن علينا حرب إبادة جديدة، نحن جيل ولدنا وعشنا طفولتنا كلها في الحرب والدمار والقصف الإسرائيلي. أتمنى للأجيال المقبلة أن تعيش حياتها بسلام وأمان ليست كتلك الحياة التي عشناها» بهذه الكلمات التي هي أكبر من سنها بكثير، عبرت الطفلة حلا عن مشاعرها وأمنياتها.

أما فادي فقال: «نحن يا شعب غزة شعب صامد في كل الأحوال. شو ما كان يكون وشو ما صار يصير. وبكرة بترجع غزة مثل ما كانت وأحسن».

أيام طويلة كالدهر عاشتها أسرة حلا وعمر في توتر وخوف وترقب، حيث يعمل والدهما عماد عمر صحافيا، أو بتوصيف أدق جنديا في هذه الحرب خلف الكاميرات.

يعيشون النهار وهم قلقون عليه في كل يوم يتأخر فيه عن العودة إلى المنزل، أو كل يوم يضطر فيه للمبيت في الخارج لتأدية واجبه ورسالته، أو كل لحظة تنقطع فيها وسائل الاتصالات، وتنقطع أنفاسهم في كل لحظة يقصف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي أماكن تواجد صحافيين.

هذه الأيام القليلة الطويلة عاشتها الأسرة وكل أسر غزة في حال غير الحال، فكل مقومات الحياة الطبيعية بدأت في التلاشي نتيجة الدمار والحصار، الماء والغذاء تقلصت كمياتها، والكهرباء باتت شحيحة مثلما شح الوقود، والاتصالات والإنترنت أصبحا رفاهية لا ينعمون بها إلا لدقائق يوميا.

وهكذا مر يوم بعد يوم، حتى جاءت اللحظة المأساوية المنتظرة، حين قصفت طائرات الاحتلال منطقتهم، واضطرتهم منشوراته لحمل حقائبهم والخروج من منزلهم، وأعين الأطفال يملؤها الخوف والحيرة والرغبة في حمل المنزل بذكرياته داخل الحقائب.

قبل توديع المنزل بنظرة أخيرة سقط بصر حلا على ألبوم صور الأسرة، المملوء بالعديد من ذكريات طفولتها البريئة داخل هذا المنزل على مدار 15 عاما هي سني عمرها الصغير، فأخذت منه ما يؤنس وحشتها في الرحلة الموحشة.

ترك فادي وحلا وأسرتهما منزلهم في مدينة غزة، واتجهوا جنوبا نحو منزل جدهما في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وحين وصلوا وجدوا أهل الدار يخلون منزلهم أيضا، فكان القدر أن تنزح الأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة معا إلى أقصى جنوب القطاع.

عائلة غزاوية نموذجية من بينها أطفال ونساء وشيوخ ورجال، يسيرون جنبا إلى جنب في رحلة خطرة مملوءة بأصوات القصف ورائحة الدخان على طريق مخضبة بالدماء، لا يعرفون إلى أين تكون وجهتهم تحديدا! ولا يعرفون متى سيعودون أدراجهم إلى منازلهم، ولا يعرفون إن عادوا هل سيجدون منازلهم أم لن يستطيعوا تمييز ركامها من بين الحطام والدمار؟

مخيم تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كان محطتهم الأخيرة، مكتظ بعشرة أضعاف قدرته. المخيم الذي لا يحتمل أكثر من نحو 5 آلاف نازح على أقصى تقدير يشغله نحو 50 ألف شخص، بعضهم لم يجد خيمة تؤويه فبنى له ولأسرته خيمة، ومعظمهم لا يقدر على بناء الخيمة فافترش وصغاره العراء.

وكلهم يعانون المعاناة نفسها، فما كانوا يفعلونه في منازلهم وما يفعله كل إنسان في العالم بشكل طبيعي يفعلونه هم بأشد المعاناة إن استطاعوا فعله، فالحصول على شربة ماء يستوجب الوقوف في طابور طويل يزيد من ظمئهم، والحصول على كسرة خبز يستلزم الانتظار في طابور لأكثر من نصف يوم ومعظمهم يعود أدراجه خالي الوفاض، ودخول دورة المياه يعني اللحاق بدور في الطابور قبل ساعات من الشعور بالرغبة في الدخول، وغيرها الكثير والكثير من التفاصيل التي يصعب وصفها والتعايش معها، ويصعب على غير أهل غزة تخيلها.