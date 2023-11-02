نازحو غزة : نتنفس رائحة الموت ثانية بثانية

غزة – «القدس العربي»: كلمات مختصرة لخص بها محمود أبو زيد (40 عاما) النازح في مستشفى القدس في تل الهوا في غزة، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أنواع الاستهداف والترهيب من جانب قوات الاختلال الإسرائيلي.

يقول لـ”القدس العربي”: “سيناريو الحياة في قطاع غزة أصبح خارج نطاق الخدمة، فنحن نعيش في العراء بلا رحمة، وندعو الله في كل لحظة أن يزيل عنا معاناة يصعب على البشر تحملها، فوتيرة القصف الإسرائيلي تزداد كل لحظة”.

ويضيف: “نحن مهددون بالموت، والنازحون هنا يتنفسون رائحته ثانية بثانية، ومحاطون بالخوف والرعب وبجثث الشهداء والجرحى”.

ويحدثنا الرجل بينما نسمع صوت القصف الإسرائيلي. ويتابع :”الوضع عندنا كارثي بما تحمله الكلمة من معان، فلا صحة ولا طعام ولا شراب، وطوابير الخبز تقاس مسافتها بالكيلو متر، فضلا عن ظهور بعض الأمراض الجلدية في الأماكن الأكثر زحاماً بين النازحين”.

ويواصل “الوضع يزداد سوءاً عما قبله، نحن ببساطة شديدة أحياء ينتظرون شهادة الوفاة”.

وحسب تقارير، تعداد النازحين هرباً من جحيم القصف الإسرائيلي يقارب الـ 700 ألف فلسطيني من مناطق شمالي قطاع غزة إلى الجزء الجنوبي منه.

وفي الوقت نفسه قالت وكالة ( أونروا) إن تعداد نازحي غزة فاق هذا العدد وقارب المليون شخص جراء عمليات التصعيد اليومية من الجانب الإسرائيلي، وإن أغلب النازحين الآن في الخيام والمستشفيات.

ومن أمام مستشفي القدس كانت الفاجعة، فالمستشفى الطبي تنعدم فيه أدنى متطلبات الرعاية في ظل الأوضاع السيئة، والتي يعاني منها ما يقرب من 4 آلاف مصاب يحتاجون رعاية طبية، في وقت أصبح قطاع الصحة في حاله انهيار تام .

وهذا ما أكدت عليه الحاجه أم حسن، حيث قالت إن سكان تل الهوا والشعب الفلسطيني شمالا وجنوباً لا أمل ولا أمان أمامهم، “ولجأنا للمستشفى كملاذ آمن إلا أن الحقيقة إننا نموت كل لحظة في ظل التخاذل من جانب جهات أخرى كان يفترض منها محاولة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي علينا، وللأسف لم تقم بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني”.

أما الحاج أبو أحمد البالغ من العمر 70 عاماً، فيتمنى الحل العاجل لعودتهم إلى بيوتهم لأن التهجير والنزوح ليس مطلبهم.

ويقول “القدس العربي”: “هنا في الداخل في غزة نجد من يدافع عنا ولكن في الخارج لن نجد من يقف بجوارنا، نريد أن نعيش أحرارا في بلدنا”. كذلك يؤكد أشرف محمود بقوله: “سواء كنا داخل مستشفى القدس أو خارجها فنحن في مرمى النيران ولنا الله ، فالظروف سيئة فلا مياه شرب نظيفة ولا أكل صحيا”. مضيفاً “رأيت الموت بأم عيني التي أصبت بها في تل الهوا بعدما رأيت هدم منازلنا بلا رحمة”.

إلى ذلك، أعلن الدكتور بشار مراد مدير مستشفى القدس “تلقينا اتصالات عديدة من الجانب الإسرائيلي بضرورة إخلاء المستشفى والتوجه الي جنوب مدينة غزة باتجاه المنطقة الوسطى. لافتا أن هناك أكثر من 16 ألفأ من النساء والأطفال وحالات العُجز موجودون في الأقسام المختلفة في المستشفى، وأكثر من 10 حالات على أجهزة التنفس الصناعي ، يعتمدون على الكهرباء ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإخلاء بهذا الشكل” .

وشدد لـ “القدس العربي” “نعاني نقصاً في تعداد أسرة المستشفى في مواجهة التعداد المتزايد للمصابين خاصة وأنه تم استنزاف كل الأدوية الطبية”.

وأكد تواصل إدارة مستشفى القدس مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لضمان حمايه المنشأة من الاستهداف والتي بدورها تواصلت مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن الاتصالات توقفت، ومع الوضع المزري نقوم بتقديم ما نملك من خدمات طبيه للمصابين والجرحى. لافتًا إلى أنه تم إجراء بعض العمليات الطبية دون تخدير، لا سيما وأن مركز الإسعاف قد تم نقله إلى القدس بسبب الخطورة.

وأضاف: منذ اليوم الأول للحرب اتصلنا بالهلال الأحمر المصري وكانت هناك خطة لفتح ممر إنساني لإدخال مساعدات من مصر إلينا، وتحويل بعض الحالات من غزة الى مصر، إلا أن القصف طال معبر رفح وتم غلق المعبر في الوقت نفسه وأعلن الاحتلال الاسرائيلي رفضه أي مساعدات لقطاع غزة.

وتابع أنه بخلاف الأيام الماضية تم الاتفاق مؤخراً مع الصليب الاحمر المصري على إرسال مساعدات وأدوية وطعام من خلال 53 شاحنة فقط في اليوم، في الوقت التي كانت غزة تستقبل يوميا 140 شاحنة قبل العدوان.

جدير بالذكر أن محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، يشهد منذ أيام تكثيفا في الغارات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يعرض حياة الطواقم الطبية وكذلك النازحين لخطر داهم مما يمثل خرقاً لنصوص معاهدة جنيف، التي تنص على ضرورة تحييد المدنيين في الحروب. ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى القدس يتعرض لاستهداف مباشر وظهر هذا الأمر جراء اختراق عدد من الأعيرة النارية وبشكل عشوائي الطابق السادس من المستشفى، مما أدى إلى تضرر وعطب بوحدات التكييف المركزي وأحد خزانات المياه في المستشفى، فضلاً عن إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي في الصدر أثناء وجودهما أمام المستشفى.