“نازي العصر”.. أردوغان: نتنياهو أضاف اسمه إلى قائمة هتلر وموسوليني وستالين

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر، وموسوليني، وستالين، باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة.
جاء ذلك في كلمة له السبت، في الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين لمؤسسة نشر العلوم في إسطنبول.
وأضاف أردوغان أن أكثر من 32 ألف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، وأصيب أكثر من 72 ألفا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.
وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لعدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه.
وأكد أن تركيا ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي.
وعن مد يد العون للشعب الفلسطيني في غزة، قال الرئيس أردوغان: “استثمرنا علاقاتنا التي تطورت مع السلطات المصرية مؤخرًا لتوصيل المساعدات إلى غزة”.
وأوضح: “40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى المنطقة (غزة) حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية”.
وشدد الرئيس التركي أن أكثر من يناصر القضية الفلسطينية كدولة وشعب على أعلى المستويات هي تركيا بلا شك.
وبيّن أردوغان: “تركيا دولة تتحدث مع قادة حماس عن كل شيء بوضوح وسهولة وتقف بقوة خلفهم”.
(الأناضول)
يا قـوم لا تتكلَّـموا إن الكــلام محـرَّمُ
ناموا ولا تستيقظـوا ما فــاز إلاَّ النُّـوَّمُ
وتأخَّروا عن كلِّ مـا يَقضي بـأن تتقدَّموا
ودَعُـوا التفهُّم جانبـاً فالخير ألاَّ تَفهـمـوا
وتَثبتُّوا في جـهـلكم فالشرُّ أن تتعلَّــموا
أما السياسة فاتـركوا أبـداً وإلاَّ تندمـوا
إن السياسـة سـرُّها لو تعلمون مُطـلسَم
وإذا أفَضْتم في المبـاح من الحديث فجَمْجِموا
والعَدلَ لا تتوسَّمــوا والظلمَ لا تتجَّهـموا
من شاء منكم أن يعيش اليوم وهــو مُكرَّمُ
فليمُس لا سـمـع ولا بصر لديه ولا فــم
لا يستحـق كرامــة إلا الأصم الأبكــمُ
ودع السعـادة إنمــا هي في الحياة توهُّــمُ
فالعيش وهـو مـنعٌّـم كالعيش وهو مذمّـمُ
فارضوا بحكم الدهــر مهـما كان فيه تحكُّمُ
وإذا ظُلمتم فاضحكـوا طربـاً ولا تتظلَّمـوا
وإذا أُهـنـتم فاشكروا وإذا لُطمتم فابسـموا
إن قيـل هـذا شهدُكم مرٌّ فقـولوا علقــمُ
أو قيـل إن نهـاركـم ليـل فقولـوا مظلـمُ
أو قـيـل إن ثِمـادكم سيـل فقـولوا مُفعمُ
أو قيل إن بلادكـــم يا قوم سـوف تقسَّمُ
فتـحمّـدوا وتشكـّروا وترنّحـــــوا وتـرنّمــوا
وانت يا أردوغان مضاف إلى هذه القائمة قبل نتن ياهو لانك ما فعلت بالشعب الكردي يضاهي ما فعله المجرم نتن ياهو….انت شردت اكثر من مليون كوردي في سوريا فقط وقتلت الآلاف من الكورد في العراق وسوريا بالاسلحة التي زودك بها إسرائيل …وكلامك هذا مجرد للصحافة وللاستهلاك الرخيص فأنت لا زلت لك أقوى العلاقات بامتن الاواصر مع إسرائيل …ثم أين وعودك السابقة لأهل غزة؟ ألم تقول ايام احداث السفينة مرمرة بأنك ستبني ميناء لاهل غزة وستكسر الحصار الاسرائيلي ؟….هل نسيت؟…صحيح اللي اختشوا ماتوا كما يقول اخواننا المصريون…
أردوغان: “تركيا دولة تتحدث مع قادة حماس عن كل شيء بوضوح وسهولة وتقف بقوة خلفهم”.
تركيا ; تتحدث , تقف ههههههه
اضم صوتى الى صوت الاخ المعلق صابر الجاف وأويد ما جاء فى تعليقه ووصفه للثعلب الماكر والطاغية اوروغان مضيفا انه اخر من يحق له الكلام عن الديمقراطية التى يتبجح بها وحقوق الانسان وحرية الشعوب وعن تأييده الكاذب لحقوق الفلسطينيين وتحريرها
طيب كلام صحيح و لكن ماذا عنك انت و تركيا فبامكانك علي الاقل فعل شئ بسيط و بكل سهوله طرد السفير الاسرائيلي من تركيا او قطع العلاقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. “نازي العصر”.. أردوغان: نتنياهو أضاف اسمه إلى قائمة هتلر وموسوليني وستالين. أيام هؤلاء الذين تم ذكرهم هتلر وموسوليني وستالين في هذا الزمان كان العالم يغلي على بركان من المشاكل الان بعد هذه السنين يخرج علينا هذا النتن ياهو بمفرده ويفرض على العالم الإسلامي هذا الضمار والقتل في الشعب الفلسطيني امام 2 مليار مسلم أي نعم معه أمريكا وغرب لعين منافق ولكن اين العالم الإسلامي انا لا اطلب من العالم الإسلامي ان يحارب أمريكا ولا الغرب المنافق طلبي ك رجل مسلم عربي ان يتم حماية اهلينا من أطفال ونساء وشيوخ وشباب غزة اهلينا يموتون جوعا والعالم يتفرج على مسلسل القتل والتجويع ونحن على أبواب شهر كريم اليس هذا ازلال لامة تعتبر ربع العالم كيف يأكل المسلم في شهر رمضان وهو يعلم ان الشعب الفلسطيني يموت جوعا في رمضان وغير رمضان هل إسرائيل تضغط على الشعب الفلسطيني لكي تنفجر الشعوب الإسلامية والعربية وكل شعب في بلده وكده ضرب جميع عصافير العالم بحجر واحد وتخريب ما تبقى من الدول العربية. هل الله واعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس أردوغان لماذا الكلام فقط لماذا لا ترحموننا نحن الشعوب الإسلامية لا نريد منكم كلام نريد منكم فعل شيء لحماية بلاد المسلمون نريد من جميع حكام العالم العربي والإسلامي من جميع الحكام حماية بلادنا وتحرير ارضنا وحماية الشعوب بدون استثناء احد نريد حمايتنا وحماية أي شعب عربي مسلم ومسيحي عربي من الاعتداء عليه من القتل والتشريد والجوع نحن لا نطلب منكم المستحيل نحن نطلب منكم ما يجب فعله بحكم منصبكم وكلامي هذا لجميع الحكام وليس لشخصكم فقط ويجب حماية الأقصى وهذا فرض عين كما هو فرض عين حماية الشعب الفلسطيني قبل ان يتم ابادته ورب العباد لان يرحم احد. والتاريخ لان يرحم أحد.