ناسا تؤكد استعادة الاتصال بمركبة فضائية بفضل “صرخة بين النجوم”

واشنطن: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الجمعة أنها أعادت الاتصالات بالكامل مع مسبارها الشهير “فوييجر 2″، بعد أن قطعت غرفة التحكم الخاصة بالمهمة من طريق الخطأ الاتصال به لأيام أواخر الشهر الفائت.

وقالت ناسا في بيان إن المسبار، الذي أُطلق إلى الفضاء عام 1977 ويقع حاليا على بعد 19,9 مليار كيلومتر من الأرض، “يعمل بشكل طبيعي” وظلّ “في مساره المتوقع”.

كانت الأوامر المرسلة في 21 تموز/يوليو قد وجهت بشكل غير متعمد هوائي المركبة في الاتجاه الخطأ، بعيداً من الأرض، ما أدى إلى قطع عمليات إرسال البيانات.

وكانت ناسا أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها نجحت في رصد إشارة “فوييجر 2” بفضل “شبكة الفضاء العميق”، وهي شبكة دولية من الهوائيات، مشيرة إلى أن المسبار في “صحة جيدة”.

وأوضحت ناسا الجمعة أنه تم إرسال “ما يعادل صرخة بين النجوم”، جرى من خلالها توجيه “أمر للمسبار بإعادة توجيه نفسه وإعادة هوائيه إلى الأرض”.

وكان العلماء استبعدوا في بادئ الأمر نجاح هذه التقنية، لكن النتيجة أتت إيجابية في النهاية.

(أ ف ب)