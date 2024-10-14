ناسا تطلق مهمة “أوروبا كليبر” إلى قمر المشتري بحثا عن حياة

واشنطن: انطلقت مركبة الفضاء “أوروبا كليبر”، الإثنين، في رحلة إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري “أوروبا”، بحثا عن عالم محتمل يدعم الحياة، حسبما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وأُطلق المسبار من مجمع كيب كانافيرال في فلوريدا، باستخدام صاروخ فالكون هيفي من شركة “سبيس إكس” الخاصة للفضاء والمملوكة للميلياردير لايلون ماسك.

وكان من المقرر أن تجري عملية الإطلاق يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول، غير أنها أُجلت بسبب هبوب الإعصار ميلتون. وبعد رحلة تستمر لنحو 3 مليارات كيلومتر، من المتوقع أن يصل المسبار “أوروبا كليبر” إلى مدار المشتري عام 2030. وخلال العديد من رحلات التحليق القريبة، سيتحقق المسبار مما إذا كانت ظروف قمر “أوروبا” تساعد على وجود حياة.

وقالت ناسا “هناك أدلة قوية على أن قمر المشتري (أوروبا)” يحتوي على محيط من المياه المالحة قد يكون أحد أفضل الأماكن للبحث عن بيئات يمكن أن توجد فيها حياة خارج الأرض”.

(د ب أ)