ناسا تعلن اكتشاف مذنب يتجول داخل المجموعة الشمسية

كيب كانافيرال (فلوريدا): أعلنت وكالة ناسا اكتشاف مذنب يتجول داخل المجموعة الشمسية.

ورصدت وكالة ناسا هذا الجسم السريع الحركة باستخدام تلسكوب أطلس المخصص لمسح السماء في تشيلي في وقت سابق هذا الأسبوع، وأكدت أنه مذنب قادم من نظام نجمي آخر. ويعد هذا رسميا ثالث جسم معروف يمر عبر نظامنا الشمسي، ولا يشكل أي تهديد للأرض.

ويقع الزائر الجديد على بعد 416 مليون ميل (670 مليون كيلومتر) من الشمس، بالقرب من كوكب المشتري.

وقالت ناسا إن المذنب سيصل إلى أقرب نقطة له من الشمس في شهر أكتوبر / تشرين الأول، حيث سيمر بين مداري المريخ والأرض – لكنه سيكون أقرب إلى الكوكب الأحمر (المريخ)، وعلى مسافة آمنة تبلغ نحو 150 مليون ميل (240 مليون كيلومتر) من الأرض.

ويراقب علماء الفلك حول العالم هذا المذنب – وهو كرة جليدية أطلق عليها رسميا اسم 3أي / أطلس – بهدف تحديد حجمه وشكله.

(أ ب)